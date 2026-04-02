إنريكي mengejek kebocoran nilai gajinya

Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, menyindir kebocoran nilai gajinya, menegaskan bahwa ia menerima bayaran tinggi, tetapi menilai hal itu tidak seharusnya menjadi bahan perdebatan di ruang publik.

Harian Prancis “L’Équipe” menyebutkan bahwa Enrique adalah pelatih dengan bayaran tertinggi di Ligue 1, dengan gaji 1 juta euro per bulan, unggul jauh dari pesaing terdekatnya, Paulo Fonseca (350 ribu euro bersama Lyon), dan Habib Beye (230 ribu euro bersama Marseille).

Saat ditanya soal hal tersebut, pelatih asal Spanyol itu tidak menyangkal bahwa ia menerima gaji besar, namun ia heran ada yang mengira hal itu bisa memengaruhi ruang ganti.

Ia berkata dalam konferensi pers pada Kamis ini, dengan nada menyindir: “Apakah Anda pikir para pemain peduli dengan gaji saya?”.

Ia menambahkan, “Saya rasa membicarakan hal ini tidak pada tempatnya. Ya, saya salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia… dan itu bagus bagi saya”.

Sejak tiba di Paris pada 2023, Enrique bisa memperpanjang kontraknya saat ini yang berakhir pada 2027, dengan kenaikan gaji besar yang sejalan dengan pekerjaan besar yang telah ia lakukan bersama tim.

Pelatih yang pernah menangani tim nasional Spanyol itu berhasil meraih 10 gelar bersama klub, termasuk enam gelar bersejarah pada 2025, serta meraih gelar pertama dalam sejarah klub di Liga Champions Eropa.

Menurut “L’Équipe”, gajinya dalam kontrak baru bisa mencapai 20 juta euro per tahun, yang akan menempatkannya di jajaran tertinggi secara global, dalam daftar yang dipimpin Diego Simeone (29,8 juta euro bersama Atletico Madrid), Simone Inzaghi (25,1 juta euro bersama Al Hilal), dan Pep Guardiola (23,8 juta euro bersama Manchester City).

Setelah jeda internasional, Paris Saint-Germain kembali bertanding menghadapi Toulouse besok Jumat, sebelum jadwal padat yang mencakup 6 pertandingan dalam 6 pekan, dengan ambisi meraih dwigelar Liga Champions Eropa.

Tim juga akan menjamu Liverpool pada hari Selasa, sebelum laga leg kedua di Inggris enam hari kemudian.