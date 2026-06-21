Inilah yang dikatakan Ratu Maxima kepada Brian Brobbey di ruang ganti tim Oranje

Brian Brobbey menjadi pemain yang sangat berharga bagi tim nasional Belanda pada Sabtu malam. Penyerang Sunderland itu mencetak dua gol tajam dalam waktu seperempat jam dan membawa Oranje unggul 2-0 dengan nyaman, hal yang juga tidak luput dari perhatian Raja Willem-Alexander. Ia menyampaikan pujian kepada Brobbey di ruang ganti, demikian dilaporkan Mike Verweij dalam Kick-off, podcast sepak bola dari De Telegraaf.

Hanya lima menit setelah pertandingan dimulai, Belanda sudah unggul. Brobbey menerima umpan dari belakang, kemudian mengoper bola kepada Tijjani Reijnders, yang pada gilirannya menemukan Cody Gakpo.

Gakpo dengan kaki kirinya mengoper bola dengan sempurna kepada Brobbey, yang kemudian berhasil mencetak gol pembuka menjadi 1-0. Sepuluh menit kemudian, pemain kelahiran Amsterdam itu kembali mencetak gol. Ia menyundul umpan silang dari Denzel Dumfries dengan ujung kakinya: 2-0.

Pada akhirnya, Belanda berhasil menang 5-1 atas Swedia berkat dua gol dari Cody Gakpo dan satu gol dari pemain pengganti Crysencio Summerville.

Setelah pertandingan, Raja Willem-Alexander memasuki ruang ganti. Di sana, menurut Verweij, ia menyampaikan pujian kepada Brobbey.

“Willem-Alexander mengatakan hal-hal yang sangat menyenangkan kepada Brian. Bahwa ia telah bermain dengan baik. Maxima juga memberinya beberapa pujian,” kata Verweij.