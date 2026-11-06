Xavi telah mengumumkan skuad timnas Belanda untuk pertandingan internasional mendatang di fase grup Nations League. Ada sejumlah perubahan dalam skuad Belanda dibandingkan dengan periode pertandingan internasional sebelumnya.

Luciano Valente sudah lama tampil bagus bersama Feyenoord, tetapi Xavi kembali tidak memanggilnya. Hal yang sama berlaku bagi Matthijs de Ligt, yang telah kembali ke Manchester United, penyerang FC Twente Wout Weghorst, dan Memphis Depay. Gjivai Zechiel justru mendapat panggilan, begitu pula Mexx Meerdink dan Ruben van Bommel.

Frenkie de Jong kembali masuk skuad timnas Belanda. Penampilan terakhir pemain yang telah mengoleksi 70 caps itu terjadi di Piala Dunia, saat Belanda disingkirkan Maroko pada babak 32 besar. Donyell Malen, yang sedang tampil bagus bersama AS Roma, juga terakhir kali membela timnas Belanda di Piala Dunia.

Brian Brobbey menjalani musim yang sulit bersama Sunderland, juru kunci Premier League. Meski demikian, Xavi tetap memberi tempat kepada mantan pemain Ajax itu, yang bermain melawan Jerman (1-1) pada September sebelum absen karena cedera.

Sejumlah pemain absen pada periode pertandingan internasional kali ini akibat cedera. Ryan Gravenberch melewatkan dua pertandingan terakhir Liverpool, sementara Jorrel Hato absen melawan Yunani dan Jerman karena cedera ringan.

Pertandingan berikutnya NED UEFA Nations League A 14.45 GRE

Kenneth Taylor bersama Lazio berada di puncak klasemen Serie A dan memegang peran penting dalam tim asuhan Gennaro Gattuso. Namun, Xavi tidak merasa perlu memanggilnya. Mantan gelandang Ajax itu hanya bermain selama 23 menit pada periode pertandingan internasional sebelumnya.

Timnas Belanda saat ini memimpin Grup B Nations League. Dalam empat pertandingan internasional pertama di bawah arahan pelatih Xavi, tim tersebut mengumpulkan delapan poin.