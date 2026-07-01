Inilah saat ketika Ronald Koeman memutuskan untuk hengkang dari timnas Belanda

Ronald Koeman sudah memutuskan jauh sebelum Piala Dunia bahwa ia akan mengundurkan diri dari tim nasional Belanda, demikian dilaporkan Mike Verweij dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf.

Pada Selasa malam, Koeman mengumumkan melalui media sosial pribadinya bahwa ia secara definitif berhenti sebagai pelatih, termasuk dari timnas Belanda. Pengumuman tersebut muncul setelah timnas Belanda tersingkir oleh Maroko di Piala Dunia.

Menurut Verweij, keputusan Koeman sudah bulat bahkan sebelum turnamen dimulai. “Kami telah berbicara dengan orang-orang di sekitar Koeman dan keputusan ini sudah diambil jauh sebelum Piala Dunia.”

“Mereka berdua ingin melakukan hal-hal menyenangkan bersama, selama masih bisa. (Istri Ronald, Bartina, menderita kanker payudara, red.) Itu sangat masuk akal dan merupakan hak mereka,” tutup Verweij.

“Sangat disayangkan bahwa hal ini sebenarnya terjadi di bawah tekanan. Kami tersingkir di pertandingan sistem gugur pertama dan dia yang harus disalahkan,” tambah Valentijn Driessen.

“Nigel de Jong sekarang harus mencari pelatih kepala baru. Seharusnya dia sudah menjalin kontak dengan beberapa pihak, karena dia tahu hal ini akan terjadi,” tutup kepala divisi sepak bola tersebut.