Inilah mengapa Xavi Simons bisa menjadi beban finansial yang besar bagi Spurs

Meskipun Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Wolverhampton Wanderers (0-1) pada Sabtu malam, klub tersebut harus kehilangan Xavi Simons. Ia dibawa keluar lapangan dengan tandu akibat cedera lutut yang tampaknya cukup parah.

Setelah jeda, malapetaka menimpa Simons, yang tersandung saat melakukan aksi menuju garis belakang. Gelandang tersebut terjatuh dan langsung merasakan sakit yang hebat di lututnya. Simons sempat berdiri sebentar, tetapi segera harus berbaring kembali.

Pemain yang telah 34 kali membela timnas Belanda itu kemudian dibawa keluar lapangan dengan tandu, dan bahkan sempat berselisih dengan seorang suporter tim lawan.

Cedera lutut ini sangat dramatis bagi Spurs karena beberapa alasan. Jika gelandang tersebut benar-benar tidak bisa bermain selama berbulan-bulan, hal itu bisa menjadi beban finansial yang berat bagi klub.

Jika Tottenham, yang saat ini berada di peringkat ke-18, terdegradasi, Simons tidak bisa dijual atau dipinjamkan. Ia dilaporkan mendapat gaji 200.000 euro per minggu di klub tersebut. Jika Spurs terdegradasi, gaji itu akan berkurang setengahnya menurut The Athletic. Simons tetap akan mendapat 100.000 euro per minggu. Jumlah tersebut bisa menjadi beban fatal bagi klub dengan anggaran Championship.