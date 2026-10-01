Timnas Belanda melihat gol penyama kedudukan Denzel Dumfries yang sangat kontroversial saat melawan Yunani dianulir. Wasit Marco Guida, setelah intervensi dari VAR Daniele Chiffi, membatalkan gol 2-2 karena offside, tetapi menurut aturan IFAB gol itu seharusnya disahkan.

Situasi itu berawal dari umpan panjang Joey Veerman. Dumfries menanduk bola dari tiang jauh ke arah mulut gawang. Di sana berdiri Mexx Meerdink, yang menyentuh bola secara tipis. Pada momen itu Dumfries berada dalam posisi offside, tetapi bola kemudian sampai ke bek Yunani Panagiotis Retsos.

Retsos dengan sengaja membawa bola pantul itu ke sisi lapangan dan mencoba melewati Dumfries. Pemain internasional Belanda itu membaca situasi tersebut, melakukan intersep, dan melepaskan tembakan jarak dekat yang berbuah gol.

Justru aksi sengaja dari Retsos itulah yang menurut Law 11 IFAB menjadi penentu. Posisi offside sebelumnya gugur ketika lawan memainkan bola dengan sengaja, selama itu bukan penyelamatan yang disengaja.

IFAB menyebutnya sebagai ‘deliberate play’. Seorang bek tidak harus mengontrol bola dengan sempurna: kontrol, umpan, atau aksi bertahan yang gagal pun bisa dianggap sebagai aksi memainkan bola secara sengaja.

Kriteria pentingnya antara lain apakah bek melihat bola, punya waktu untuk bereaksi, dan bisa memosisikan tubuhnya. Dalam kasus Retsos, bola memantul dengan mudah di depan kakinya dan ia secara sadar memilih untuk membawanya dengan bagian dalam kaki.

Dengan demikian, aksi itu tampak sangat mirip dengan contoh-contoh yang diberikan sendiri oleh IFAB. Jika seorang bek memainkan bola dengan sengaja lalu kehilangannya kepada penyerang yang sebelumnya berada dalam posisi offside, permainan pada prinsipnya harus dilanjutkan.

Wasit asal Italia, Guida, dipanggil ke sisi lapangan oleh kompatriotnya Daniele Chiffi (VAR) dan menganulir gol tersebut setelah meninjau tayangan ulang karena offside.







