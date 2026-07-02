Inilah alasan sebenarnya mengapa Louis van Gaal hengkang dari Ajax

Louis van Gaal telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat dewan komisaris Ajax. Menurut Het Parool, keputusan tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan direktur teknis Jordi Cruijff, melainkan kepergian anak didiknya, Marijn Beuker, yang menjadi pemicu terakhir.

Pada hari Kamis, Ajax mengumumkan bahwa Van Gaal berhenti sebagai penasihat dewan komisaris. Menurut Het Parool, mantan pelatih tersebut ingin mencegah munculnya kesan bahwa kepergiannya disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis dengan Jordi Cruijff. Tidak ada indikasi bahwa hubungan tegang yang pernah dialami Van Gaal selama bertahun-tahun dengan ayahnya, Johan Cruijff, akan terulang kembali.

Van Gaal memang merasa khawatir dengan arah kebijakan yang diambil oleh jajaran kepelatihan. Menurut sumber internal, mantan pelatih timnas ini berpendapat bahwa seorang direktur teknis tidak hanya harus memprioritaskan tujuan jangka pendek, tetapi juga perkembangan klub dalam jangka panjang serta kerja sama dengan organisasi yang sudah ada.

Kepergian Marijn Beuker ternyata menjadi faktor penentu bagi Van Gaal untuk meninggalkan Ajax. Beuker ditunjuk sebagai direktur sepak bola pada akhir 2023 atas rekomendasi Van Gaal, setelah keduanya sebelumnya saling mengenal di AZ. Namun, setelah kedatangan Jordi Cruijff, lingkup tugas Beuker dengan cepat dikurangi.

Hal itu terjadi atas persetujuan direktur umum Menno Geelen dan beberapa anggota dewan komisaris. Beuker kemudian memutuskan untuk mengambil kesimpulan dan secara resmi meninggalkan Ajax minggu ini.

Menurut surat kabar tersebut, Van Gaal secara pribadi tidak terlalu menyalahkan Cruijff. Ia justru berpendapat bahwa Ajax sendiri telah memberikan keleluasaan yang terlalu besar kepada direktur teknis tersebut untuk menjalankan jabatannya dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, menurutnya, tanggung jawab atas hal tersebut terletak pada pimpinan klub.

Selain itu, sejak kedatangan Cruijff, beberapa tokoh kunci telah hengkang. Selain Beuker, di antaranya kepala bidang kebugaran Sam Feringa, pelatih kiper Erik Heijblok, kepala bidang olahraga elit Martijn Redegeld, pelatih pemuda Paul Nuijten, dan pencari bakat Hans van Wassem juga telah meninggalkan klub.

Surat kabar Het Parool melaporkan bahwa Van Gaal merasa khawatir atas kurangnya perhatian terhadap jangka panjang di dalam organisasi teknis. Menurut surat kabar tersebut, Cruijff terutama berfokus pada kesuksesan olahraga dalam jangka pendek, dengan gelar juara liga sebagai tujuan yang jelas.

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