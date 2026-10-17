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Jeroen van Poppel
Diterjemahkan oleh

Inilah alasan Ruben van Bommel absen di PSV: "Bukan karena cedera, melainkan..."

Classic match
ADO Den Haag vs PSV
ADO Den Haag
PSV
Eredivisie
R. van Bommel

Ruben van Bommel tidak masuk skuad PSV untuk laga tandang melawan ADO Den Haag pada Sabtu siang. Kini alasan ketidakhadirannya sudah diketahui.

"Van Bommel tidak cedera, tetapi kondisinya belum 100 persen fit. Ia diistirahatkan pada pertandingan ini untuk mencegahnya mengalami cedera," lapor Jeroen Kapteijns dari De Telegraaf. Tim asal Eindhoven itu ingin mencegah Van Bommel kembali mengalami masalah cedera.

"Risikonya dinilai terlalu besar. Sang penyerang banyak bermain belakangan ini setelah absen selama satu tahun akibat satu cedera ligamen silang," kata Kapteijns.

Absennya Van Bommel membuat Bosz harus mengubah lini depannya. Pada Rabu, sang penyerang masih menjadi starter dalam kekalahan 1-0 dari Leipzig, tetapi ia sama sekali tidak masuk skuad untuk menghadapi ADO Den Haag.

Ivan Perisic, yang juga menjadi starter saat melawan Leipzig, memulai pertandingan Sabtu dari bangku cadangan. Bosz memilih Dennis Man, Sven Mijnans, dan Ayoni Santos di lini depan. Santos pun menjalani debutnya sebagai starter bersama tim asal Eindhoven itu.

PSV memulai laga tandang melawan ADO Den Haag pada Sabtu pukul 16.30. Jika menang, juara bertahan liga itu dapat mengambil alih puncak klasemen Eredivisie setidaknya selama beberapa jam.

Susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro, Til; Man, Mijnans, Santos.


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