Inilah alasan mengejutkan mengapa Van Nistelrooij absen dari timnas Belanda

Ruud van Nistelrooij tidak hadir pada awal pemusatan latihan tim nasional Belanda di Amerika Serikat pekan lalu. Asisten pelatih tersebut tidak berangkat bersama skuad karena sedang merayakan pesta ulang tahun di Belanda, demikian diungkap oleh De Telegraaf. Awalnya, KNVB menyebut hal itu sebagai ‘alasan keluarga’.

Staf teknis dan para pemain berangkat ke Amerika pada hari Kamis, tetapi Van Nistelrooij tetap tinggal di Belanda. Pada hari Sabtu, ia merayakan ulang tahunnya yang ke-50 secara tertutup di Bistro Tante Pietje di Den Bosch. Yang menarik, ia baru benar-benar berusia 50 tahun pada tanggal 1 Juli.

Ketidakhadirannya mencolok pada sesi latihan pertama Oranje di Orangeburg. Pelatih kepala Ronald Koeman menjelaskan pada Minggu bahwa sudah diketahui berbulan-bulan sebelumnya bahwa Van Nistelrooij akan bergabung kemudian dan izin telah diberikan untuk itu.

“Ketika saya mendekati Ruud untuk menjadi bagian dari staf teknis Oranje, ia menyebutkan bahwa ada acara besar pada Sabtu lalu,” kata Koeman. “Jika menyebut kondisi keluarga, kedengarannya selalu berat. Namun, itu adalah kondisi keluarga yang indah dan menyenangkan.”

Van Nistelrooij kini telah bergabung dengan skuad di New York. Menurut De Telegraaf, perkembangan ini menimbulkan pertanyaan karena keputusan Koeman sebelumnya terkait Quinten Timber. “Aneh bahwa Koeman memberikan izin kepada Van Nistelrooij untuk hal sepele seperti itu,” kata De Telegraaf.

Quinten Timber tidak mendapat izin untuk bergabung dengan Oranje sehari kemudian guna menyaksikan final Liga Champions yang diikuti oleh saudaranya, Jurriën Timber.

Koeman sendiri tidak menganggap perbandingan tersebut tepat. “Menurut saya, hal itu tidak bisa dibandingkan begitu saja,” kata pelatih tim nasional tersebut.