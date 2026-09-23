Jürgen Klopp tidak memanggil Julian Brandt karena ia sudah cukup mengenal gelandang Ajax itu. Pelatih tim nasional Jerman tersebut lebih memilih pemain-pemain yang belum sering ia lihat beraksi.

Klopp memanggil total 44 pemain untuk empat pertandingan Jerman di Nations League. Marc-André ter Stegen mendapat panggilan, tetapi hal itu tidak berlaku bagi rekan setimnya di Ajax, Brandt.

"Saya sudah mengenal Jule sejak lama," jelas Klopp pada Rabu dalam wawancara dengan NOS. "Saya beberapa tahun lalu sempat ingin membawanya ke Liverpool, ketika saya menjadi manajer di sana. Saya sudah mengenalnya sejak lama, itu saja."

"Dia tampil sangat baik, tetapi saya sudah mengenalnya. Jadi Jule: teruslah seperti ini. Saya tahu dia tidak akan panik. Dia melakukan segalanya, tetapi panik bukan bagian dari itu. Saya memanggil 44 pemain dan sebenarnya jumlah itu bisa jauh lebih banyak," kata Klopp.

Brandt (30) telah mencatatkan 48 penampilan untuk tim nasional Jerman. Penampilan terakhir pemain Ajax itu untuk tim nasional terjadi pada November 2024. Saat itu ia bermain selama satu jam melawan Hungaria dalam laga Nations League.

Pemain Jerman berpengalaman itu menjalani awal yang kuat di Ajax, sehingga muncul seruan agar ia dipanggil kembali ke tim Jerman. Untuk sementara, Klopp masih lebih memilih pemain lain di lini tengahnya.