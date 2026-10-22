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Ini tidak saya sukai: Mourinho buka-bukaan soal wasit El Clasico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Spanyol
Portugal

Kontroversi memanas jelang El Clasico

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menangani Real Madrid, memberikan komentar terkait bocoran mengenai nama-nama tim wasit yang akan memimpin laga El Clasico melawan Barcelona, Minggu mendatang, di Stadion Camp Nou, dalam rangka pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Sejumlah laporan media dalam beberapa jam terakhir menyebutkan bahwa Juan Martinez Munuera akan menjadi wasit lapangan, sementara yang membantunya di teknologi video adalah wasit Iglesias Villanueva.

Mourinho ditanya mengenai pendapatnya tentang kedua wasit itu, dalam konferensi pers setelah kemenangan Real Madrid atas Leipzig (4-1) pada Rabu malam di Liga Champions Eropa, dan ia menjawab: "Ini datang di luar konteksnya, tetapi pengumuman akan dilakukan 24 jam sebelum pertandingan."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Saya tidak suka jenis informasi seperti ini, dan saya tidak suka ketika informasi itu muncul pada waktu seperti ini, dan di sini saya tidak secara khusus merujuk kedua wasit tersebut."

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

RMA

RMA

Barcelona memuncaki klasemen La Liga dengan torehan 27 poin (nilai sempurna), unggul 6 poin atas Real Madrid yang berada di peringkat ketiga.


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