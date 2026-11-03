José Mourinho, pelatih Real Madrid, menuai kritik tajam dari José Mari Bakero, mantan bintang Barcelona, akibat sikapnya saat cedera serius yang dialami Alvaro Mantilla, pemain Racing Santander, dalam pertandingan kedua tim pada Minggu lalu, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 3-0.

Sikap pelatih asal Portugal itu memicu kontroversi setelah rekaman memperlihatkan protesnya kepada wasit keempat, sementara Mantilla tengah mengalami cedera parah yang kemudian dipastikan sebagai robekan ligamen anterior cruciate, sehingga ia harus absen sepanjang sisa musim.

Dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Mundo Deportivo, Bakero mengkritik cara Mourinho menyikapi insiden tersebut, dan meminta agar rekaman yang mendokumentasikan kejadian itu ditinjau kembali.

Mantan bintang Barcelona itu berkata: "Saya telah menyaksikan apa yang terjadi. Ketika Mantilla mengalami cedera dan robekan ligamen anterior cruciate, lihatlah gambar Mourinho yang memprotes wasit keempat, sambil berkata: Dia pura-pura jatuh, dia pura-pura jatuh!".

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Ia menambahkan: "Terus terang, kita harus tegas. Saya rasa semua pihak yang terlibat, terutama para pelatih, harus bersikap sangat berhati-hati".

Bakero tidak berhenti pada kritik terhadap sikap Mourinho, tetapi juga menyerukan tindakan yang lebih tegas terhadap pernyataan-pernyataan yang dilontarkan para pemain dan pelatih usai pertandingan, karena menilai suasana saat ini bisa berujung pada konsekuensi yang serius.

Ia berkata: "Jika ada sesuatu yang harus dilakukan sekarang untuk mengubah situasi ini di La Liga Spanyol, maka itu adalah membentuk sebuah komite khusus yang menangani pernyataan para pemain dan pelatih setelah setiap pertandingan, serta mengambil tindakan yang diperlukan".

Ia menutup peringatannya dengan kalimat yang mencolok: "Karena ini tidak akan berakhir dengan baik".