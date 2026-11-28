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Masalah ketersediaan pemain Bayern Munich kian serius. Konrad Laimer harus ditarik keluar karena cedera saat bermain 0-0 melawan Hamburger SV, sementara kondisi Lennart Karl tidak mengkhawatirkan.

Setelah tampil sangat buruk hingga saat itu , Karl menunjukkan tanda-tanda mengalami masalah pada pinggulnya di awal babak kedua. Laimer menggantikannya pada menit ke-52 dan bermain di sayap kanan, tetapi ia juga harus keluar pada menit ke-87 karena kesakitan setelah terkena benturan. Nathaniel Brown masuk menggantikannya.

Setelah pertandingan, pelatih Vincent Kompany memastikan kondisi Karl tidak mengkhawatirkan. Pergantiannya memang telah direncanakan untuk mengatur beban bermainnya. Situasi Laimer lebih bermasalah. "Ini tampaknya tidak baik," kata Kompany. Diagnosis resmi belum diumumkan. Jika Laimer benar-benar harus absen, daftar cedera Bayern, yang sudah mencakup sejumlah pemain kunci, akan semakin panjang.

Kapten sekaligus kiper utama Manuel Neuer paling cepat kembali pada awal paruh kedua musim setelah mengalami cedera kaki. Ismael Saibari (robekan sindesmosis) kemungkinan absen hingga Februari, sedangkan Harry Kane (robekan sindesmosis) hingga Maret. Jamal Musiala baru saja kembali bermain setelah mengalami robekan serat otot dalam laga melawan 1. FC Köln (1-1) Jumat lalu, tetapi cedera itu kambuh saat menghadapi OSC Lille (1-2) pada Rabu. Ia kemungkinan absen selama empat hingga enam pekan.

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Michael Olise mungkin sudah bisa kembali pada Selasa dalam laga babak 16 besar Piala DFB melawan Hertha BSC setelah mengalami memar pada kaki. Serge Gnabry (cedera otot) dan Alphonso Davies (robekan serat otot) setidaknya sudah kembali berlatih bersama tim pada Jumat. Keduanya mungkin kembali bermain sebelum Natal.

Joshua Kimmich akan absen sementara waktu di Bundesliga akibat skorsing setelah menerima kartu merah yang tidak perlu saat melawan HSV .