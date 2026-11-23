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Thibaut Courtois mengaku bingung apa yang harus dicapai seorang kiper untuk memenangkan Ballon d’Or setelah gagal meraih penghargaan utama itu dalam beberapa tahun terakhir. Kiper utama Real Madrid tersebut juga mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri karier di ibu kota Spanyol.

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Frustrasi soal penghargaan individu

Courtois berbicara terus terang tentang sulitnya bagi kiper untuk memenangkan Ballon d’Or , penghargaan yang sepanjang sejarah baru sekali diberikan kepada seorang kiper. Saat mengenang perjalanan kariernya dan kurangnya pengakuan terhadap posisi kiper, pemain tim nasional Belgia itu menyatakan rasa pasrah terhadap proses pemungutan suara. Ia menyoroti 2022 sebagai tahun ketika dirinya merasa layak menempati peringkat lebih tinggi. Menurutnya, meski Karim Benzema pantas menang, para kiper sering kali hanya mendapat Trofi Yashin alih-alih penghargaan utama.

“Saya rasa saya berharap berada di peringkat lebih tinggi pada 2022. Karim pantas mendapatkannya, tetapi saya rasa peringkat saya seharusnya lebih tinggi. Kami bisa tampil gemilang, tetapi pada menit terakhir [Kylian] Mbappe mungkin mencetak gol dan itulah yang akan diingat orang,” jelas Courtois, seperti dikutip AS. Kiper berpengalaman yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid itu menegaskan bahwa musim yang luar biasa sekalipun sering kali belum cukup untuk meraih penghargaan individu tertinggi. “Ini sulit, saya memahaminya, tetapi saya tidak tahu musim seperti apa yang harus dijalani seorang kiper untuk memenangkan Ballon d’Or. Beberapa kiper layak finis lebih tinggi dalam peringkat Ballon d’Or,” tambahnya.

Komitmen kepada Real Madrid

Di luar rasa frustrasinya soal penghargaan individu, Courtois memperjelas rencana jangka panjangnya dengan menyatakan keinginan untuk mengakhiri karier di Santiago Bernabeu. Setelah menandatangani perpanjangan kontrak, ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah tetap sehat dan terus meraih trofi bersama raksasa Spanyol tersebut.

“Saya sangat senang dan bangga telah menandatangani kontrak untuk satu tahun lagi. Tujuan saya adalah mengakhiri karier di sini; saya harus tetap sehat. Saya berterima kasih atas kepercayaan klub. Liga Champions itu sulit, dan dengan format ini, semuanya menjadi lebih terbuka. Saya sudah memenanginya dua kali dan berharap bisa meraih lebih banyak lagi,” tegasnya.

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Courtois membela Vinicius dari kritik

Pembicaraan kemudian beralih ke performa Vinicius Junior, yang belakangan mendapat sorotan atas penampilannya . Courtois dengan tegas membela Vinicius dan menegaskan bahwa hanya Lionel Messi serta Cristiano Ronaldo yang tidak mengalami penurunan performa. Bintang asal Brasil itu menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir setelah serangkaian penampilan yang tidak konsisten bersama Real Madrid. Namun, rekan setimnya asal Belgia tersebut segera membelanya dari kritik yang semakin deras. Ia mengingatkan para pengkritik bahwa menuntut Vinicius tampil sempurna setiap kali turun ke lapangan adalah standar yang mustahil dipenuhi.

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“Kami semua saling mendukung. Tidak perlu secara khusus menjadi lebih dekat dengannya. Dia bahagia, dia bisa mengkritik dirinya sendiri, dan dia tahu harus bekerja keras. Anda tidak bisa terus-menerus menjadi pemain bernomor 9 atau 10. Hanya Messi atau Cristiano yang mampu melakukannya. Itu soal apa yang ada di pikiran Anda. Saya melihat dia lebih bersemangat. Dia perlu bermain dengan bebas dan menikmati sepakbola. Ketika melakukannya, dia tampil lebih baik. Jika kami ingin bersaing, kami membutuhkan Vini dalam performa terbaiknya,” kata Courtois.

Kiper Belgia menghormati PSV

Menjelang pertandingan melawan PSV Eindhoven, Courtois mengenang masa kecilnya di dekat perbatasan Belanda dan mengungkapkan rasa hormatnya kepada klub Eredivisie tersebut. Ia mengakui bahwa saat masih muda, banyak pemain di daerahnya bermimpi bermain untuk PSV karena gaya menyerang dan reputasi klub itu. Namun, fokusnya tetap pada upaya meraih kemenangan bagi Madrid dalam format baru Liga Champions, yang menurutnya membuat setiap pertandingan lebih sulit diprediksi dan lebih terbuka bagi semua tim peserta.

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“Dulu banyak pemain muda ingin bermain untuk PSV, mereka punya mimpi. Itu klub yang sangat menarik. Salah satu klub yang paling banyak diikuti. Lokasinya dekat dengan rumah saya. Saya ingin bermain di Eindhoven. Itu klub dengan kemampuan menyerang yang hebat. Kami memiliki banyak hubungan dengan mereka. Saya berharap pertandingan ini akan menarik dan kami menang besok,” pungkas Courtois.