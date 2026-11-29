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Schalke 04 dihajar 1-8 oleh SC Paderborn. Sepekan sebelum derbi melawan BVB, klub itu porak-poranda. Pelatih Miron Muslic mengkritik keras timnya seusai laga, dan tidak semua pihak menerimanya.

"Saya akan langsung memecatnya setelah wawancara itu," kata mantan pemain Bundesliga Stefan Schnoor dalam acara Doppelpass di Sport1 . Ia mendasarkan pendapat itu pada kebingungan Muslic, yang diakui sendiri oleh sang pelatih secara terbuka saat melontarkan kritik kerasnya.

"Intinya, dia mengatakan: 'Sejak awal musim, saya dan staf sudah mencoba segala cara, tetapi tim tidak merespons'," lanjut Schnoor menjelaskan pandangannya yang kontroversial.

Bagi pria berusia 55 tahun yang pernah bermain untuk VfL Wolfsburg itu, kesimpulannya jelas: "Entah dia terus melakukan hal yang salah, dia mendapat pemain yang tidak cocok dengan gaya sepak bolanya, atau dia benar-benar kehabisan akal. Namun, jika saya sudah benar-benar kehabisan akal dan mengatakannya secara terbuka, bagaimana tim saya bisa menghadapi BVB dalam derbi pekan depan? Rencana apa yang saya punya? Saya lebih dulu menghajar mereka dengan kritik, lalu mengharapkan mereka berjuang habis-habisan untuk saya. Itu sulit dan tidak akan berhasil."

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Setelah penampilan buruk di Ostwestfalen pada Sabtu sore, Muslic mengkritik habis-habisan seluruh timnya di depan umum dan menyatakan bahwa, berdasarkan pertandingan-pertandingan terakhir, semua pemainnya selain kiper Loris Karius tidak layak bermain di Bundesliga. "Penampilan itu memalukan. Saya sangat malu. Tidak seorang pun pemain senior, kecuali Loris Karius, mampu memimpin tim," kata Muslic kepada DAZN sebelum melanjutkan : "Kami menghancurkan hasil kerja keras kami sendiri dengan sangat cepat. Kami telah mengecewakan Schalke. Dengan susunan tim saat ini, kami tidak layak bermain di Bundesliga." Lalu ia mengucapkan kalimat yang, menurut Schnoor, semestinya membuatnya dipecat: "Apa pun yang kami coba sebagai staf, tidak ada yang membuahkan hasil."

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Kekalahan telak di Paderborn menjadi kekalahan keenam musim ini bagi Schalke, yang terus kesulitan mencetak gol. Dari sebelas pertandingan, mereka baru menang sekali. Dalam kemenangan 3-1 atas Union Berlin pada pertengahan September, Schalke juga mencetak 50 persen dari seluruh gol mereka sejauh musim ini. Kini, Minggu mendatang, mereka akan menghadapi derbi pertama melawan BVB sejak 11 Maret 2023 dan degradasi Schalke.

Schalke 04 tetap mempertahankan Miron Muslic

Meski berada di posisi ke-16, dipermalukan di Paderborn, dan Muslic, sosok yang berjasa membawa klub promosi, melontarkan pernyataan tajam, tidak ada pembahasan mengenai pergantian pelatih. Kepala bidang olahraga Frank Baumann menegaskan hal itu tanpa keraguan. "Perdebatan soal Miron: 0,0," kata Baumann kepada WAZ: "Kami menang bersama, kami kalah bersama. Miron telah mempersiapkan para pemain dengan baik. Ini bukan soal perubahan taktik. Pada akhirnya, para pemainlah yang berada di lapangan dan dituntut untuk tampil."

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Muslic datang ke Schalke 04 dari Plymouth Argyle untuk musim 2025/26 sebagai pelatih yang relatif belum banyak dikenal. Dalam waktu singkat, ia menjadi kesayangan pendukung Schalke berkat pidato-pidatonya yang penuh emosi, hasil-hasil bagus, dan keberhasilan memastikan promosi dengan meyakinkan. Kini, untuk pertama kalinya, posisi pria berusia 44 tahun itu mulai goyah. Kontraknya masih berlaku hingga 2028.