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FC Schalke 04 v Fortuna Düsseldorf - 2. BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

Ini soal jersey tandang baru yang populer: bos FC Schalke 04 melawan kritik

Bundesliga
Schalke 04

Bos dewan Matthias Tillmann membantah tudingan salah perhitungan terkait jersey tandang retro baru FC Schalke 04.

Schalke pada Kamis meluncurkan jersey tandang baru berwarna putih dengan logo retro Adidas dan S04. Antusiasme begitu besar sehingga dalam dua setengah jam jersey itu ludes terjual. Schalke belum pernah sebelumnya menjual jersey sebanyak itu dalam satu hari.

Setelah itu muncul kritik bahwa tim promosi Bundesliga tersebut meremehkan euforia dan, bekerja sama dengan pemasok Adidas serta mitra distribusi 11teamsports, hanya memesan 40.000 buah. 

"Apa yang terjadi pekan lalu benar-benar gila dalam arti positif. Kami punya adidas sebagai pemasok yang memiliki sangat banyak pengalaman, dan kami merencanakan hal seperti ini bersama mereka," kata Tillmann kepada Sky. Sebagai acuan, antara lain digunakan aksi Adidas yang serupa di Hamburger SV pada musim sebelumnya.

FC Schalke 04: jersey tandang bisa dipesan ulang

Menurut Tillmann, lonjakan permintaan itu "gila" dan juga datang sebagai kejutan bagi Adidas. "Mereka bekerja sama dengan banyak klub berbeda dan sebenarnya sudah melihat semuanya. Tetapi komentar seorang karyawan Adidas kepada saya pada Kamis adalah: 'Kamu adalah bos klub paling gila di Eropa'," kata Tillmann.

Keputusan final mengenai jumlah unit pada akhirnya berada di tangan Schalke, jumlah pesanan itu "tidak dibatasi". Namun, angka itu sudah harus disebutkan pada akhir 2025, saat kepulangan ke Bundesliga masih belum dipastikan.

Club Friendlies
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Sebagai perbandingan: Schalke pada musim sebelumnya menjual total antara 70.000 hingga 80.000 jersey, termasuk jersey kandang, tandang, dan edisi khusus. Pada musim ini, targetnya adalah menembus angka 100.000. 

Fans yang tidak kebagian masih bisa melakukan prapemesanan hingga Kamis ini pukul 23.04. Namun, jersey tandang yang diproduksi ulang itu baru akan dikirim sekitar empat bulan lagi.

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