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Kapten Belanda Denzel Dumfries menyebut kekalahan 5-0 timnya dari Jerman sebagai kegagalan kolektif. Ia menyoroti lemahnya permainan dalam duel dan terlalu banyaknya ruang yang diberikan sebagai faktor utama kekalahan telak di Nations League itu.

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Kekalahan telak menyadarkan Belanda

Belanda menuntaskan kiprah di fase grup UEFA Nations League dengan kekalahan telak 5-0 dari Jerman di Olympiastadion. Setelah bergabung dengan raksasa Spanyol Real Madrid pada Juli 2026 seusai menjalani periode sukses bersama PSV dan Inter Milan, bek kanan berpengalaman itu menjadi kapten negaranya di Berlin saat Belanda benar-benar kewalahan pada babak kedua.

Kendati kekalahan telak 5-0 itu menjadi yang terbesar bagi mereka pada abad ini dan kekalahan terburuk kedua mereka dari Jerman setelah 1959, tim asuhan Xavi Hernández tetap finis kedua di Grup A2. Hasil itu memastikan mereka lolos ke perempat-final pada Maret bersama juara grup Jerman.

Dumfries akui penampilan buruk

Dalam reaksi awalnya kepada NOS seusai pertandingan, Dumfries tidak menutupi buruknya penampilan timnya. Ia menyoroti kelemahan mencolok dalam struktur permainan dan aspek fisik di seluruh lapangan.

"Itu penampilan yang buruk. Kami terlalu lemah dalam duel dan ruang yang tersedia terlalu besar," aku Dumfries.

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"Kami banyak kehilangan bola kedua, lemah dalam duel, dan mereka bisa dengan mudah melancarkan serangan balik. Ini benar-benar kegagalan kolektif. Hal seperti itu seharusnya tidak terjadi pada kami."

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Frustrasi meluap di lapangan

Dumfries juga membahas meningkatnya ketegangan di dalam skuad selama pertandingan. Menurutnya, frustrasi dan kemarahan menghambat kemampuan mereka untuk tetap tenang dan menjalankan rencana permainan saat menghadapi pressing Jerman yang tak kenal ampun.

"Ada kemarahan dan frustrasi, tetapi dalam pertandingan seperti ini Anda harus tetap fokus," ujar Dumfries.

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"Ada juga rasa frustrasi di antara kami dan itu tidak baik."

Ketidakmampuan Belanda menutup ruang membuat pemain seperti Florian Wirtz dan Brajan Gruda leluasa mengendalikan tempo. Gol pembuka sendiri tercipta setelah Dumfries gagal menghentikan Derry Scherhant yang menusuk dari sayap kiri.

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Menata ulang tim jelang perempat-final

Meski cara mereka kalah terasa sangat menyakitkan, Belanda harus segera melupakan kekecewaan ini dan menatap perempat-final Nations League yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027.

Dumfries dan rekan-rekan setimnya akan memanfaatkan jeda musim dingin untuk menata ulang permainan. Mereka menyadari bahwa kegagalan kolektif serupa tidak boleh terulang saat menghadapi tim-tim terbaik Eropa di fase gugur.