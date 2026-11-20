Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Setelah batal memperkuat timnas U-21 karena cedera, pendatang baru DFB Mika Baur kemungkinan harus menepi selama berbulan-bulan.

"Dia akan absen cukup lama," kata Martin O'Neill, pelatih Baur di Celtic Glasgow, klub pemegang gelar terbanyak di Skotlandia. Menjelang pertandingan liga melawan FC St. Mirren pada Sabtu (pukul 16.00), O'Neill menyebut Baur akan absen sekitar sepuluh pekan.

Baur, putra mantan juara dunia bola tangan Markus Baur, tercatat dalam sejarah Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) sebagai pemain timnas ke-1.000 saat tampil dalam laga Nations League melawan Serbia (2-0) pada Oktober di bawah asuhan pelatih timnas Jürgen Klopp. Gelandang itu belakangan terpaksa membatalkan keikutsertaannya dalam laga uji coba timnas U-21 melawan Belgia dan di Kroasia karena cedera pergelangan kaki.

"Dia sedang dalam performa terbaik. Ini pukulan telak," kata O'Neill. "Ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan untuk sementara waktu. Kakinya memakai alat penyangga." Baur mengalami cedera itu dalam pertandingan liga terakhir sebelum jeda internasional, melawan FC Kilmarnock (1-0), dalam sebuah momen yang menurut pelatihnya "saat itu terlihat begitu sepele".

Iklan Iklan

Musim ini, Baur menjadi starter dalam sepuluh dari sebelas pertandingan liga dan mencetak dua gol. Ia juga tampil sejak awal dalam keempat pertandingan Liga Europa, dan pemain berusia 22 tahun itu mencetak dua gol di kompetisi tersebut.