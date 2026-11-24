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Sergino Dest menyebut laga melawan Real Madrid di Bernabeu yang telah direnovasi sebagai kesempatan istimewa, sementara PSV bersiap menghadapi ujian berat di Liga Champions. Sang bek juga memuji Jose Mourinho dan mengakui PSV harus memberikan segalanya saat menghadapi lawan papan atas.

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Dest antusias kembali ke Bernabeu

Bek PSV Eindhoven, Sergino Dest, berbicara di ruang konferensi pers Santiago Bernabeu menjelang pertandingan timnya melawan Real Madrid di Liga Champions. Meski mengakui reputasi Real Madrid, ia menegaskan bahwa PSV akan berfokus pada targetnya sendiri di lapangan.

“Tentu saja, Real Madrid adalah klub yang luar biasa, tetapi kami tidak tahu sebelumnya apa yang akan terjadi. Tahun lalu kami bermain sangat baik melawan Liverpool dan Napoli. Kita lihat saja apa yang terjadi besok. Kami harus fokus pada target kami. Kami bisa menyulitkan Real Madrid, tetapi kalian tahu siapa lawan kami,” kata Dest.

Terpukau oleh Bernabeu yang telah direnovasi

Dest menyoroti betapa banyak perubahan yang terjadi pada stadion itu sejak kunjungan-kunjungannya sebelumnya, termasuk besarnya renovasi di ruang konferensi pers dan area ruang ganti. Baginya, tempat tersebut membuat laga besar di Eropa ini terasa semakin istimewa.

Bernabeu “telah direnovasi dan itu sesuatu yang sangat istimewa. Ini salah satu stadion sepakbola terindah di dunia dan, tentu saja, kami harus menghadapi salah satu klub terbaik di dunia. Ini pertandingan yang sangat istimewa dan semua pemain ingin bermain di sini.”

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Motivasi dan pengalaman di El Clasico

Dest mengenal betul laga-laga bertekanan tinggi di Spanyol. Ia kalah dalam ketiga penampilannya di El Clasico semasa membela Barcelona. Kini bersama PSV, ia menyoroti motivasi skuadnya untuk menghadapi klub yang memiliki banyak pemain berkualitas di setiap posisi.

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“Kami semua termotivasi. Pertandingan melawan Real Madrid selalu sulit. Saya punya pengalaman soal itu. Jika bermain melawan klub seperti ini, Anda harus memberikan segalanya. Mereka punya banyak pemain berkualitas di setiap posisi, jadi ini akan sulit. Kami sangat termotivasi dan akan berusaha memenangi setiap pertandingan yang ada di depan kami,” kata Dest.

Langkah berikutnya di Eropa dan kompetisi domestik

PSV akan menghadapi Real Madrid yang memiliki rekor kandang sempurna musim ini dan berusaha mengamankan posisi teratas tanpa harus menjalani babak play-off Liga Champions.

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Setelah bertandang ke Madrid, PSV melanjutkan upayanya mempertahankan posisi puncak Eredivisie sembari meneruskan kiprahnya di Eropa.