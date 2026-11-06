"Ini memalukan.. Cabut ban kaptennya darinya".. Raphinha memicu kemarahan di Barcelona

Pemanggilan Raphinha untuk membela timnas Brasil selama jeda internasional bulan November 2026 memicu gelombang kemarahan di Barcelona, setelah timnas Brasil memutuskan untuk memainkan dua laga persahabatan di Singapura, sehingga kritik tertuju kepada sang pemain, Federasi Sepak Bola Brasil, bahkan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA".

Dalam program "Tu Dirás" di radio Catalan "RAC1" yang dibawakan oleh Àlex Pariseta, jurnalis Joan Pocoí membahas keputusan pemanggilan Raphinha untuk tampil bersama Brasil, dan menyatakan penolakan kerasnya atas kepergian sang pemain ke Singapura untuk memainkan dua laga persahabatan tersebut, terutama setelah cedera yang menimpanya pada jeda-jeda sebelumnya.

Pocoí mengatakan sebagaimana diberitakan surat kabar "Marca": "Tidak ada gunanya pergi ke Singapura untuk memainkan laga persahabatan bersama Brasil. Tidak ada gunanya karena Raphinha mengalami cedera dalam tiga jeda internasional terakhir, lalu hal itu terulang lagi. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa hal ini tidak penting dan bahwa Ancelotti tahu cara menanganinya... Tidak ada yang masuk akal dalam segala hal yang berkaitan dengan pria ini".

Kritik sang jurnalis tidak berhenti pada pemanggilan Raphinha saja, tetapi ia menuntut agar ban kapten Barcelona dicabut darinya, dengan menegaskan bahwa keikutsertaannya bersama Brasil bisa menimbulkan krisis baru bagi klub Catalan tersebut.

Ia berkata: "Secara pribadi, saya akan mencabut ban kapten dari Raphinha sekarang. Dan ketika ia kembali dalam keadaan cedera dan tidak bisa bermain... seolah-olah Barcelona menyimpan para pemain agar mereka bisa bermain bersama timnas mereka".

Ia menambahkan dengan nada marah: "Ini skandal! Ini pencurian! Ini tidak bisa ditoleransi! Jeda ini tidak ada gunanya, begitu pula yang sebelumnya, dan tidak ada gunanya pria ini pergi bersama Brasil sekarang. Tidak ada gunanya ia bermain di UEFA Nations League... Ini gila! Demi Tuhan".

Kritik ini muncul di tengah sensitifnya situasi Raphinha di dalam Barcelona, terutama dengan cedera yang ia alami pada jeda-jeda internasional sebelumnya, yang membuat keputusan kepergiannya bersama Brasil ke Singapura menjadi bahan perdebatan bagi sejumlah suara media yang dekat dengan klub.

Raphinha sendiri menyatakan kemarin, Kamis, di sela-sela perpanjangan kontraknya dengan Barcelona: "Ancelotti menyadari, sebagai seorang pelatih, perlunya membagi waktu bermain, serta soal cedera, terutama bersama timnas Brasil. Kami sudah berbicara, dan saya sedang dalam proses pemulihan dari cedera. Kondisi saya sangat baik, tetapi saya belum dalam kebugaran penuh, dan para suporter Barcelona tidak perlu khawatir, karena saya selalu berusaha sekuat tenaga untuk berada dalam kondisi fisik yang baik".