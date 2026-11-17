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Kiper Belanda Bart Verbruggen melontarkan kritik tajam setelah timnya kalah 5-0 dari Jerman. Ia menegaskan bahwa kurangnya intensitas dan komitmen mendasar membuat kekalahan telak itu memalukan.

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Pertahanan runtuh di Olympiastadion

Belanda menjalani malam yang buruk di Berlin setelah dihajar Jerman 5-0 dalam pertandingan terakhir mereka di fase grup UEFA Nations League. Meski sudah memastikan tempat di perempat-final, tim asuhan Xavi Hernandez kalah di segala lini sepanjang babak kedua yang menjadi bencana bagi mereka.

Kiper Bart Verbruggen harus lima kali memungut bola dari gawangnya setelah gol-gol Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck, dan Brajan Gruda membuat Belanda menelan kekalahan telak.

Verbruggen mengaku masih marah

Berbicara kepada NOS setelah pertandingan, Verbruggen yang tampak frustrasi tidak berusaha menyembunyikan kemarahannya atas cara timnya bermain. Ia menilai penjelasan taktis tidak cukup untuk menjawab akar persoalannya.

"Saya masih marah. Ini tidak ada hubungannya dengan taktik atau kualitas bermain sepak bola, tetapi masih terlalu dini untuk memastikan letak masalahnya," kata Verbruggen sambil menahan amarah.

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Sang kiper menegaskan bahwa standar-standar mendasar tidak terpenuhi dalam kekalahan telak itu.

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Mempertanyakan sikap dan komitmen

Melanjutkan komentarnya seusai laga, Verbruggen menekankan bahwa mengenakan seragam tim nasional menuntut energi dan komitmen maksimal dalam setiap duel. Menurutnya, hal itu tidak terlihat saat menghadapi tuan rumah.

"Sikap seharusnya tidak pernah menjadi masalah. Setiap orang memiliki lambang singa oranye di dada dan harus mengerahkan segalanya. Di setiap pertandingan. Hari ini kami bermain tandang melawan Jerman," kata Verbruggen.

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"Fondasi sepak bola selalu intensitas, energi, dan komitmen. Pada beberapa momen hari ini, hal itu tidak ada. Jerman terlalu bagus untuk membiarkan hal seperti itu. Mereka mencetak lima gol, tetapi bisa saja mencetak delapan. Ini memalukan."

Berbenah untuk Maret

Meski Belanda melaju ke perempat-final UEFA Nations League sebagai runner-up grup di belakang Jerman, dampak psikologis kekalahan telak ini akan membutuhkan waktu untuk pulih.

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Kejujuran Verbruggen yang terus terang menegaskan bahwa skuad Belanda perlu segera melakukan evaluasi internal. Tim asuhan Xavi Hernandez harus membangun kembali ketangguhan mendasar mereka sebelum kembali menjalani pertandingan kompetitif pada musim semi.