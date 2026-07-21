Seperti dilaporkan oleh Bild, Atubolu tidak akan ikut bersama tim finalis Liga Europa tersebut ke kamp latihan di Austria, yang akan dimulai pada hari Rabu.

Meskipun kiper tersebut masih terikat kontrak selama satu tahun lagi di Freiburg, kepergiannya pada musim panas ini sudah dipastikan sejak akhir musim lalu. Pada musim semi lalu, Atubolu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya — dan agar tidak hengkang secara gratis pada 2027, kepindahannya pada 2026 pun menjadi sangat mungkin.

Dengan kedatangan Mio Backhaus, yang didatangkan dari Werder Bremen seharga dua belas juta euro, SC Freiburg pun telah lama merekrut penggantinya. Namun, karena Atubolu belum menemukan klub baru, ia saat ini masih menjaga kebugarannya di SC Freiburg. Meskipun demikian, ia tidak ikut serta dalam sesi latihan tim, melainkan hanya berlatih secara individu. Situasi yang tidak biasa ini kini memiliki babak baru seiring keputusannya untuk tidak mengikuti pemusatan latihan. Menurut Bild, Atubolu sendiri yang memprakarsai langkah ini agar tidak mengambil risiko cedera yang tidak perlu. Dan, untuk mempercepat kepastian masa depannya.

Noah Atubolu tampaknya sangat ingin bermain di Liga Premier

Pasalnya, pemain berusia 24 tahun ini kabarnya kini sudah hampir bergabung dengan klub baru. Pembicaraan mengenai kepindahannya ke Liga Premier dilaporkan sedang berlangsung. Dua klub Liga Utama Inggris, yaitu AFC Bournemouth dan juara Liga Europa Aston Villa, dikabarkan sedang mendekati Atubolu, yang sempat terancam kehilangan kesempatan dan harus duduk di bangku cadangan di Freiburg untuk sementara waktu.

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Ancaman tersebut kini telah teratasi, karena Juventus Turin—sebuah klub Italia ternama—juga dilaporkan tertarik pada Atubolu. Namun, tujuan utamanya tampaknya tetap Premier League, dan menurut kabar yang beredar, transfer ke sana diperkirakan akan rampung paling lambat akhir Juli. Dia dilaporkan telah menolak tawaran dari dua klub yang baru promosi, Hull City dan Coventry City, karena masih memiliki opsi klub-klub yang lebih ambisius seperti Bournemouth atau Villa.

Atubolu sudah bergabung dengan akademi muda Freiburg sejak usia 13 tahun, dan pada tahun 2023 ia naik menjadi kiper utama di klub asalnya. Atubolu telah tampil dalam 94 pertandingan Bundesliga untuk klub yang menempati peringkat ketujuh pada musim lalu.