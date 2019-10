Ini Jadwal & Skuad Timnas Futsal Indonesia Di Piala AFF 2019

Timnas futsal Indonesia akan mengikuti Piala AFF 2019 di Vietnam, 21-27 Oktober nanti.

Tim nasional (timnas) futsal Indonesia bakal mengikuti Piala AFF 2019. Ajang tersebut akan digelar di Phu Tho Stadium, Ho Chi Minh City, 21-27 Oktober mendatang.

Dalam ajang ini, Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah , Malaysia, dan . Persiapan pun sudah dilakukan secara maksimal oleh skuad asuhan Kensuke Takahashi tersebut.

Mulai dari mengikuti MNC Cup hingga melakoni beberapa laga uji coba di dan Jepang. Tercatat, ada 14 pemain yang diboyong untuk Piala AFF kali ini.

Kombinasi pemain senior dan muda menghiasi skuad saat ini seperti Ardiansyah Runtuboy, Bambang Bayu Saptaji, Syahidansyah Lubis, hingga Randy Satria Mushar. Indonesia pun menargetkan bisa meraih juara, setelah terakhir kali mendapatkannya pada 2010 lalu.

Berikut jadwal timnas futsal Indonesia di Piala AFF Futsal 2019:

21 Oktober 2019: Malaysia vs Indonesia

22 Oktober 2019: Indonesia vs Vietnam

23 Oktober 2019: Indonesia vs Australia

25 Oktober 2019: Semi-final

27 Oktober 2019: Final & perebutan tempat ketiga

Skuad timnas futsal Indonesia untuk Piala AFF 2019:

Kiper

M. Iksan Rahadian

Muhammad Albagir

Anchor

Rio Pangestu Putra

Marvin Alexa Wossiry

Muhammad Rizki Xavier

Flank

Ardiansyah Nur

Bambang Bayu Saptaji

Ardiansyah Runtuboy

Mochammad Iqbal Iskandar

Firman Ardiansyah

Randy Satria Mushar

Pivot

Syahidansyah Lubis

Andri Kustiawan

M. Subhan Faidasa