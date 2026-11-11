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Kiper Belanda Bart Verbruggen mengungkapkan kekecewaannya atas catatan pertahanan tim nasional dalam sejumlah laga terakhir UEFA Nations League. Menjelang pertandingan melawan Yunani dan Jerman, Verbruggen menegaskan bahwa menjaga gawang tetap tak kebobolan membutuhkan upaya bertahan dari seluruh tim.

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Verbruggen tuntut respons lini pertahanan Belanda

Menjelang dua pertandingan terakhir fase grup UEFA Nations League melawan Yunani dan Jerman, kiper Bart Verbruggen membahas catatan pertahanan timnya belakangan ini. Meski Verbruggen telah berkali-kali mencatatkan nirbobol bersama Brighton di level klub, saat wawancara dengan ESPN, Belanda telah kebobolan lima gol dalam empat pertandingan sebelumnya di fase grup.

Pemain berusia 24 tahun itu tidak menghindar dari penilaian atas kelemahan lini pertahanan yang perlu segera dibenahi sebelum menghadapi lawan-lawan papan atas.

Setelah perubahan di lini pertahanan pada saat-saat terakhir membuat Virgil van Dijk absen karena masalah kebugaran, sehingga skuad tersisa 23 pemain sebelum bek Brentford Sepp van den Berg dipanggil sebagai pengganti di lini pertahanan, Belanda kini berbagi posisi puncak Grup 2 dengan Yunani dengan delapan poin. Karena itu, soliditas pertahanan menjadi sangat penting dalam laga-laga mendatang.

Nirbobol adalah tanggung jawab bersama

Menanggapi perbedaan antara penampilannya bersama klub dan catatan pertahanan di tim nasional, Verbruggen menegaskan bahwa mencegah gol adalah tugas seluruh tim, bukan hanya tanggung jawab kiper.

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“Tentu saja Anda kecewa ketika kebobolan,” aku Verbruggen terkait lima gol yang bersarang ke gawang timnya. “Menjaga gawang tetap nirbobol adalah upaya tim, bukan hanya tanggung jawab kiper.”

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“Tugas utama saya adalah mencegah bola masuk ke gawang, dan saya merasa bertanggung jawab atas hal itu, termasuk mengatur lini pertahanan ketika kami kebobolan.”

Evaluasi konstruktif dan upaya terus-menerus untuk berkembang

Verbruggen mengungkapkan bahwa skuad telah membahas pengaturan lini pertahanan mereka secara terbuka dan menegaskan tidak ada kepanikan di dalam tim.

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“Ini bukan yang kami inginkan, dan kami sudah membahasnya. Sama sekali tidak ada kepanikan di dalam skuad. Ini hanyalah aspek lain dari permainan kami yang bisa kami tingkatkan ke depan,” ujarnya.

Mengenai perkembangan dirinya, sang kiper menambahkan bahwa ia tidak pernah menganggap dirinya sudah mencapai potensi maksimal. Menurutnya, memadukan kerja keras setiap hari dengan pengalaman yang terus bertambah adalah kunci untuk terus berkembang.

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Belanda siap menghadapi laga penting melawan Yunani dan Jerman

Belanda akan menjamu Yunani di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, pada Jumat, 13 November, sebelum bertandang ke Berlin untuk menghadapi Jerman pada Senin, 16 November.

Menjelang akhir fase grup, Verbruggen dan rekan-rekannya di lini pertahanan tahu bahwa mengurangi kesalahan individu maupun kolektif akan menjadi kunci untuk memastikan kelolosan.

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Berbekal pengalaman luas dan tekad kuat untuk terus berkembang, Verbruggen ingin menjadi sosok andalan di bawah mistar gawang Belanda.