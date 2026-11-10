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Debut pemain BVB Jobe Bellingham bersama tim nasional Inggris bisa jadi sangat istimewa.

"Dipanggil ke timnas Inggris saja sudah menjadi mimpi tersendiri. Mendapat kesempatan bermain untuk Inggris bersama kakak saya benar-benar sulit diungkapkan dengan kata-kata," kata pemain Borussia Dortmund berusia 21 tahun itu pada Selasa.

Prospek bermain bersama kakaknya, Jude Bellingham, untuk Three Lions kelak merupakan sesuatu yang "sangat istimewa" bagi keluarganya. "Itu bonus yang luar biasa besar di samping sesuatu yang sejak awal sudah begitu istimewa dan hebat," kata Jobe. "Saya rasa itu hanya bisa digambarkan dengan emosi."

Bagaimana Jobe Bellingham mengetahui pemanggilannya?

Bellingham mengetahui pemanggilannya oleh pelatih tim nasional Thomas Tuchel secara mengejutkan pekan lalu. Seusai latihan BVB, sebuah pesan tiba-tiba muncul di ponselnya: "Halo, Jobe, ini Thomas Tuchel." Ketika telepon menyusul, ia begitu gembira dan "sangat bersemangat". "Rasanya benar-benar agak tidak nyata," kata Bellingham. "Saya tidak bisa berhenti tersenyum."

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Jika kakak beradik itu benar-benar tampil bersama dalam dua laga terakhir fase grup Nations League, melawan Kroasia pada Kamis atau pada Minggu di Spanyol, emosi bisa meluap. "Saya benar-benar sangat bangga. Semoga kalian akan melihat banyak luapan emosi dari orang-orang, dan pastinya dari keluarga saya," kata Bellingham.