Bruno Guimaraes mengungkap sesuatu yang tampaknya membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta "sangat terobsesi", dan hal itu terlihat olehnya "sejak percakapan pertama" di antara mereka setelah kepindahan sang pemain dari Newcastle musim panas ini dalam transfer senilai 75 juta pound sterling.

Pemain asal Brasil itu berkata dalam pernyataan yang dikutip situs Metro dari surat kabar Inggris Daily Mail: "Sejak pertama kali saya berbicara dengan Arteta, ia sangat terobsesi untuk meningkatkan kualitas tim setiap musim."

Guimaraes menambahkan: "Kita bisa melihat bahwa tim kami bermain dengan sangat baik. Ini baru permulaan, masih banyak yang akan diberikan, tetapi sampai saat ini, selamat untuk semuanya."

Guimaraes mengalami awal yang sulit bersama Arsenal karena cedera, di mana ia baru tampil dalam satu pertandingan saja di Liga Inggris hingga saat ini, dan menyaksikan kemenangan tim atas Chelsea 2-1 dari bangku cadangan setelah mengalami cedera ringan saat menghadapi Aston Villa.

Meski demikian, ia memuji level permainan tim dengan mengatakan: "Saya sangat senang bisa berlatih lima atau enam kali bersama tim. Sungguh luar biasa bisa bekerja dengan tim yang kuat dan mengesankan."

Ia menambahkan: "Mereka kuat secara fisik, kuat dalam bertahan, kuat dalam menyerang. Tampaknya musim ini mereka bermain lebih baik daripada musim lalu. Saya rasa itulah tujuannya, meningkat setiap tahun."

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