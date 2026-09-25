Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Virgil van Dijk (Niederlande, 04) erzielt ein aberkanntes Tor gegen Marc Andre Ter Stegen (Deutschland, 01). Niederlande vs. Deutschland, Fussball, UEFA Nations League, 01. Spieltag, Gruppe B, Saison 2026 2027, 24.09.2026 Niederlande vs. Deutschland, Fussball, UEFA Nations League, 01. Spieltag, Gruppe B, Saison 2026 2027, 24.09.2026 Amsterdam Copyright: xEibner-Pressefoto ThomasxHaeslerx EP_THRImago
Jeroen van Poppel
Diterjemahkan oleh

Ini alasan sebenarnya gol Van Dijk ke gawang Jerman dianulir

Netherlands vs Germany
Netherlands
Germany
UEFA Nations League A
V. van Dijk

Gol yang sempat dikira akan membawa tim nasional Belanda unggul atas Jerman pada Kamis malam oleh Virgil van Dijk, dianulir karena alasan lain dari yang semula diperkirakan. Menurut media Jerman Kicker, gol itu tidak dicoret karena pelanggaran Brian Brobbey terhadap Marc ter Stegen, melainkan karena alasan lain.

Belanda sempat mengira sudah mencetak gol pembuka di Johan Cruijff ArenA setelah sedikit lebih dari sepuluh menit. Van Dijk menyundul meneruskan sepak pojok Cody Gakpo di tiang dekat, sebelum bola meluncur di luar jangkauan Ter Stegen dan masuk ke gawang di tiang jauh.

Wasit Alejandro Hernández Hernández pada awalnya mengesahkan gol tersebut, tetapi kemudian dipanggil kembali oleh VAR untuk meninjau insiden itu. Setelah melihat tayangan di pinggir lapangan, pria Spanyol itu memutuskan untuk tetap menganulir gol tersebut.

Awalnya, Brobbey diduga menjadi penyebab gol yang dianulir itu karena ia dianggap menghalangi Ter Stegen saat berupaya menjangkau bola. Namun, menurut Kicker, berdasarkan informasi dari federasi sepakbola Jerman DFB, Hernández Hernández memiliki alasan lain atas keputusannya.

Brobbey disebut berada dalam posisi offside pada saat Van Dijk menyentuh bola dengan kepalanya. Selain itu, sang pengadil juga menilai bahwa penyerang Sunderland itu saat itu terlibat aktif dalam permainan, sehingga gol kapten Belanda tersebut tidak bisa disahkan.

Bagi Brobbey, pertandingan itu kemudian juga berlanjut dengan hal yang tidak menyenangkan, karena ia harus keluar akibat cedera setelah sekitar setengah jam bermain. Tidak lama kemudian, justru Jerman yang unggul lewat Felix Nmecha, yang dari jarak dekat memperdaya kiper Bart Verbruggen.

Di kubu Belanda, gol itu juga memicu frustrasi karena Jerman tetap melanjutkan permainan sementara Brobbey terkapar kesakitan di lingkaran tengah. Dalam waktu yang lama, gol Nmecha untuk membawa skor 0-1 tampak cukup untuk memastikan kemenangan Die Mannschaft di Amsterdam.

Namun, Belanda akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada masa injury time lewat sebuah serangan indah. Debutan Ruben van Bommel mengirim umpan dengan kaki kanan bagian luar setelah melakukan tusukan di sisi kiri, sebelum Gakpo di tiang jauh memastikan skor akhir 1-1 lewat sebuah volley apik.


nedger1NOS


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google