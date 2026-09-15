Ini alasan Marc ter Stegen tidak bermain untuk Ajax: “Informasi dari staf medis...”

Míchel Sánchez secara agak mengejutkan melakukan enam perubahan dalam susunan pemain Ajax untuk duel liga melawan Willem II pada Selasa. Di depan kamera ESPN, ia memberikan penjelasan dan mengungkap alasan Marc ter Stegen tidak bermain.

“Ya, informasi dari staf medis adalah bahwa Marc sedang dalam pemulihan dari cedera berat,” ujar pelatih asal Spanyol itu mengawali. “Dia sudah lama cedera dan sekarang akan ada jeda internasional. Kami melihat ini sebagai momen yang bagus bagi Maarten Paes untuk memainkan pertandingan ini dan agar Marc bisa pulih dengan baik untuk Sabtu dan setelah itu untuk jeda internasional.”

Tolu Arokodare juga tidak ikut, meski alasannya berbeda. “Beberapa pergantian terpaksa dilakukan. Tolu sakit sepanjang pekan ini. Dia demam,” jelas Míchel. “Kami belum tahu apakah dia bisa bermain beberapa menit hari ini. Kita lihat saja nanti. Hari ini dia ada di bangku cadangan, karena dia sangat ingin tetap terlibat.”

Karena itu, Míchel tidak memilih Tolu, melainkan Kasper Dolberg di lini depan. Rekrutan bernilai jutaan Marcos Leonardo pun kembali hanya duduk di bangku cadangan. Selain itu, Paes, Owen Wijndal, Lucas Rosa, Thilo Kehrer, dan Jorthy Mokio menjadi nama-nama lain dalam susunan starter Ajax.

Pelatih Willem II John Stegeman mengaku terkejut dengan semua pergantian yang dilakukan lawannya. “Tidak, saya memang tidak menebak susunan pemain itu dengan benar. Saya sangat terkejut. Saya memperkirakan maksimal dua perubahan,” katanya di depan kamera ESPN.

“Tapi dia merombaknya sedikit lebih banyak. Tentu saja dia punya sangat banyak pemain bagus yang tersedia. Dan saya juga paham bahwa Anda harus menjaga para pemain tetap puas. Semua yang masuk itu juga pemain bagus, jadi bukan berarti kami tiba-tiba bisa menganggapnya mudah. Tapi memang berbeda, saya tidak menduganya.”

Lihat susunan pemain lengkap untuk Ajax - Willem II di sini.