Ini akan menjadi pengganti Henk de Jong, yang akan membawa Cambuur ke Eredivisie

Johan Plat akan menjadi pelatih kepala SC Cambuur di VriendenLoterij Eredivisie, demikian dilaporkan Leeuwarder Courant pada Kamis.

Voetbal International juga mengonfirmasi bahwa pelatih berusia 39 tahun itu akan menggantikan Henk de Jong, yang tetap menjabat sebagai asistennya.

Plat akan menandatangani kontrak selama dua tahun di Leeuwarden. Sebelumnya, ia bekerja di CD Castellón di divisi kedua Spanyol.

Di sana, Plat awalnya menjadi asisten dan kemudian menggantikan Dick Schreuder, yang kini sukses bersama NEC Nijmegen.

Sebagai pemain, Plat pernah membela FC Volendam, FC Zwolle, FC Dordrecht, FC Oss, Telstar, Hansa Rostock, dan Roda JC.

Sebagai pelatih kepala, pria asal Volendam ini pernah memimpin tim di VV Katwijk, Jong FC Volendam, dan Castellón. Sejak September 2025, Plat tidak memiliki klub di sepak bola profesional.

Cambuur, yang dipimpin oleh De Jong, saat ini berada di peringkat kedua di Divisi Keuken Kampioen dan sudah dipastikan promosi. Pelatih berpengalaman ini merasa bahwa musim panas mendatang adalah saat yang tepat untuk mundur selangkah.