Xavi akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim nasional Belanda, yang akan menghadapi Jerman di Nations League. Susunan pemain Belanda kini sudah diketahui, dengan satu tempat di starting XI yang mencolok untuk Quinten Timber.

Robin Roefs sudah cukup lama tampil sangat baik bersama Sunderland, sehingga kerap muncul seruan agar ia diberi kesempatan di bawah mistar. Meski begitu, Bart Verbruggen tetap menjadi pilihan utama timnas Belanda di bawah Xavi.

Denzel Dumfries mendapat kepercayaan di posisi bek kanan dibandingkan Jurriën Timber, yang masih menggenjot kebugarannya. Jan Paul van Hecke mendampingi Virgil van Dijk, yang tetap bertahan sebagai pemain internasional sekaligus kapten. Micky van de Ven menjadi sosok yang paling kiri di lini pertahanan Belanda.

Xavi harus memutar otak di lini tengah karena absennya Frenkie de Jong dan Jerdy Schouten. Quinten Timber mendapat tempat di starting XI. Joey Veerman kembali ke timnas Belanda setelah dua tahun, tetapi memulai pertandingan dari bangku cadangan. Ryan Gravenberch dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tengah saat menghadapi Jerman.

Crysencio Summerville menunjukkan diri di Piala Dunia dan akan mendapat kesempatan membuktikan diri sebagai penyerang sayap kanan. Brian Brobbey mencetak hattrick melawan Manchester City dan berharap bisa membawa performa puncaknya hingga Kamis. Cody Gakpo harus menyuplai bola dari sisi kiri.

Susunan pemain tim nasional Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Timber, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo

Susunan pemain Jerman: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Kimmich, Musiala, Nmecha; Schade, Havertz, Adeyemi