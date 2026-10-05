'Ini adalah Ajax terbaik yang saya hadapi dalam beberapa tahun terakhir'

Alireza Jahanbakhsh terkesan dengan Ajax pada akhir September, demikian dikatakan pemain asal Iran itu dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad.

Pada akhir September, tepat sebelum jeda internasional, pertandingan antara Ajax dan Excelsior di Johan Cruijff ArenA masuk dalam agenda.

Meski Ajax melepaskan 33 tembakan ke gawang kiper Excelsior Stijn van Gassel, tim Amsterdam itu tidak mampu meraih lebih dari hasil imbang 2-2.

Excelsior kini menempati posisi ketujuh dengan raihan mengesankan, yaitu sebelas poin dari tujuh pertandingan di Eredivisie VriendenLoterij. Jahanbakhsh ditanya oleh AD mengenai kunci di balik kesuksesan klub Rotterdam tersebut.

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 15.00 NEC

“Pelatih (Ruben den Uil, red.) memasang standar yang sangat tinggi dan menuntut banyak dari kami. Kami sering mendengar bahwa kami sangat bugar sebagai tim. Dia berpendapat bahwa jika Anda sebagai individu menjalankan tugas dengan baik, Anda bisa tampil baik sebagai kolektif. Jika kemudian Anda juga sangat bugar dan bermain dengan hati, maka Anda akan mendapatkan hasil seperti ini,” ujar mantan pemain Feyenoord dan AZ tersebut.

Winger itu menyinggung laga melawan Ajax sebagai contoh. “Mereka kesulitan menghadapi tekanan tinggi kami, mungkin mereka sedikit meremehkan kami. Kami sangat dekat dengan kemenangan.”

“Tapi jujur saja: ini benar-benar Ajax terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Dan saya tahu itu karena saya sangat sering bermain melawan klub ini,” tutupnya.