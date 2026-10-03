Inggris mengamuk pada Sabtu malam di Nations League dengan kemenangan 0-7 atas Kroasia, yang belum pernah kalah dengan skor setelak itu sebelumnya. Ziggo Sport-analis Danny Blind terkesan terutama dengan kualitas serangan yang dimiliki Inggris.

"Ini luar biasa," kata Blind membuka komentarnya tentang Kroasia yang dipermalukan. "Tentu saja Anda bisa melihat bahwa tim ini sedang mengalami kemunduran. Mereka punya generasi yang luar biasa bagus. Mandzukic dan Rakitic, Modric tentu sudah di ujung karier, Perisic."

"Semuanya bisa dijelaskan, ini negara sepak bola yang relatif kecil. Mereka punya pelatih baru, Slaven Bilic, maka terasa pahit ketika Anda mengambil alih lalu dihajar habis-habisan oleh tim yang terutama di lini depan punya kualitas luar biasa."

"Dan semua pemain yang punya kualitas itu juga semuanya mencetak gol dan membuat perbedaan. Bukan hanya Kane, tetapi juga Bellingham, Rogers yang masuk lalu mencetak gol, Saka yang mencetak gol, Gordon yang sedang sangat on fire."

"Baru saja saya sadar betapa mengecewakannya bahwa mereka saat melawan Argentina hanya bertahan saja." Dalam semifinal Piala Dunia terakhir, Inggris sempat unggul, setelah itu mereka memarkir bus dan akhirnya kena batunya sendiri (1-2).

"Kalau Anda punya pemain-pemain top seperti itu di lini depan...", lanjut Blind. "Saat itu mereka terlalu sedikit memanfaatkannya. Tapi sekarang iya, dan Kane tentu tetap fenomena. Empat gol dalam tiga pertandingan." Kane sebelumnya pada periode internasional kali ini masing-masing mencetak satu gol melawan Republik Ceko dan juara dunia Spanyol.

"Tapi Inggris juga enak ditonton. Mereka juga tampil bagus di klub mereka. Gordon di FC Barcelona," ujar Blind memberi contoh. "Enak ditonton." Inggris, yang mengoleksi enam poin dari tiga laga, akan menutup periode internasionalnya pada Selasa dengan laga kandang melawan Republik Ceko.