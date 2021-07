Inggris Gagal Juara Euro 2020 Gara-Gara Kualat Pada Jack Grealish

Mungkin Inggris ditakdirkan juara Euro 2020 seandainya pemain sekaliber Jack Grealish dipercaya tampil sejak menit awal saat bentrok dengan Italia.

Mantan pelatih Tottenham Hotspur Harry Redknapp menilai, kegagalan Inggris juara Euro 2020 disebabkan kapten Aston Villa Jack Grealish tidak bermain sejak menit awal ketika bentrok dengan Italia di final.

Dalam duel yang dihelat di Wembley itu, Gli Azzurri dan The Three Lions sempat bermain imbang 1-1 di waktu normal plus perpanjangan waktu. Gol cepat Luke Shaw sukses dibalas Leonardo Bonucci di pertengahan babak kedua.

Namun, di fase adu penalti, pasukan Roberto Mancini mengamankan kemenangan 3-2 seiring Bukayo Saka selaku penendang terakhir Inggris gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna.

Redknapp menyayangkan keputusan manajer Gareth Southgate yang tidak memberikan kepercayaan pada Grealish sejak sepak mula. Akibatnya, Inggris tak bisa berbuat banyak.

"Secara pribadi, saya akan memasang Jack Grealish setiap hari dalam sepakan di tim Inggris," tutur Redknapp kepada The Sun.

"Saya sudah bilang sebelumnya bahwa negara-negara lain di dunia akan membangun tim di sekeliling dia. Bagi saya, dia berpeluang menjadi bintang di turnamen ini," tegas Redknapp.

"Ketika dia masuk [dari bangku cadangan], dia memainkan sedikit backheel ke arah Bukayo Saka, yang itu sungguh jenius," jelasnya.

"Dia hanya melakukan operan-operan yang pemain lain tidak lakukan, saya senang pemain-pemain yang melakukan hal-hal kecil semacam itu demi memenangkan pertandingan," ulasnya.

"Orang-orang akan mengatakan 'Ah ya, namun kami telah memenangkan sejumlah laga tanpa dia', cukup adil. Tapi, siapa yang mau bilang kami tidak akan menang dengan lebih muda bersama Jack di tim kami?" tandas Redknapp.

Total, Grealish turun 172 menit dalam lima pertandingan bagi Inggris sepanjang Euro 2020. Dia menciptakan dua peluang dan memiliki akurasi umpan mencapai 87 persen.