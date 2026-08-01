Real Madrid kini terbuka terhadap kemungkinan kepergian pemain asal Brasil mereka, Vinicius Junior, jika tidak tercapai kesepakatan mengenai kontrak baru.

Menurut jaringan "ESPN", sejumlah sumber menegaskan bahwa manajemen Real Madrid tidak memiliki rencana apa pun untuk menaikkan tawaran terakhir yang mereka ajukan guna memperpanjang kontrak Vinicius.

Vinicius dijadwalkan kembali ke markas latihan Valdebebas untuk menjalani persiapan musim baru pada hari Senin, setelah masa liburnya berakhir menyusul keikutsertaannya di Piala Dunia, di tengah masih adanya keraguan seputar masa depannya dengan hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya saat ini.

Sumber yang sama menyebutkan bahwa belum ditetapkan waktu apa pun untuk menggelar pertemuan antara para petinggi Real Madrid dan perwakilan pemain internasional Brasil tersebut, di mana klub berpandangan bahwa keputusan kini berada di tangan pemain itu sendiri untuk menentukan apakah ia akan menandatangani kontrak baru atau mencari peluang pindah ke tim lain.

Dalam konteks yang sama, sebuah sumber yang dekat dengan pemain Brasil tersebut menegaskan bahwa belum ada komunikasi apa pun dengan Arsenal hingga saat ini.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Arsenal memang tertarik untuk merekrut sang winger Brasil, dan saat ini tengah mengkaji kemungkinan serta kelayakan untuk merampungkan transaksi tersebut.

Negosiasi antara manajemen Real Madrid dan perwakilan Vinicius mengalami kebuntuan yang terus berlanjut sejak lama terkait pencapaian kesepakatan mengenai kontrak baru.

Sebelumnya, "ESPN" melaporkan pada musim lalu bahwa pemain tersebut tidak tergesa-gesa soal perpanjangan kontrak, dan bahwa pembicaraan tidak akan mengalami kemajuan apa pun sebelum ajang Piala Dunia berakhir.

Vinicius, yang berusia 26 tahun, bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2018, hingga menjadi salah satu pemain terbaik dunia, di mana ia mencetak gol di dua final Liga Champions Eropa dan meraih posisi runner-up dalam penghargaan Ballon d'Or putra tahun 2024.

Bintang Brasil ini mengalami ketidaknyamanan pada musim lalu di bawah kepemimpinan pelatih sebelumnya, Xabi Alonso, di mana ia menunjukkan kemarahan saat digantikan dalam laga El Clasico di Stadion Bernabeu, ketika tim keluar tanpa meraih gelar besar apa pun selama dua tahun berturut-turut.

Real Madrid melanjutkan pergerakan aktif mereka di bursa transfer musim panas saat ini, di mana penyerang Carlos Espi bergabung ke skuad tim pada pekan ini.