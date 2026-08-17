Kevin Lamour, Chief Operating Officer di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dipecat dari jabatannya oleh badan administratif, kurang dari tiga pekan setelah ia melontarkan kritik keras terhadap rencana gagal presiden federasi Gianni Infantino untuk menjual saham dalam berbagai kompetisi kepada para investor sektor swasta.

Sebagaimana dilaporkan jaringan "BBC Sport", juru bicara FIFA menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa "hubungan kerja antara FIFA dan Kevin Lamour dalam kapasitasnya sebagai Chief Operating Officer telah berakhir pada 17 Agustus 2026".

Ia menambahkan: "Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) berterima kasih kepada Kevin atas pengabdiannya selama dua tahun dan mendoakan segala kesuksesan untuknya di masa mendatang".

Para karyawan FIFA diberitahu mengenai kabar tersebut melalui surel dari Sekretaris Jenderal Mattias Grafström pada Senin malam, yang memberi tahu mereka bahwa organisasi dan Lamour "sepakat untuk berpisah".

Bulan lalu, Lamour menggambarkan rencana proyek FIFA Forward yang kontroversial sebagai "proyek satu orang", dan berkata: "Kini saatnya bagi para pemimpin politik dalam sepak bola untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat kepada diri mereka sendiri dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat".

Ia menambahkan bahwa manajemen FIFA sendiri telah "diperdaya" terkait proyek yang kini telah ditinggalkan itu.

Ia melanjutkan: "Tugas kami — tugas ratusan karyawan FIFA yang bersemangat, berdedikasi, dan idealis — adalah mengabdi kepada sepak bola".

Ia menyambung: "Presiden seharusnya mengumpulkan, menyatukan, dan menginspirasi orang-orang. Namun hari ini, kita menyaksikan yang sebaliknya".

Lamour mengakui bahwa ia memiliki kewajiban loyalitas kepada pemberi kerja, tetapi juga kepada "nilai-nilai tertentu" dan dukungan terhadap rekan-rekannya.

Ia menambahkan: "Jika itu berarti saya akan kehilangan pekerjaan saya, biarlah. Saya akan memahami dan menghormati keputusan tersebut. Setidaknya malam ini saya bisa tidur dengan tenang".

Lamour bergabung dengan FIFA pada November 2024, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Federasi Sepak Bola Eropa, dan posisinya berjarak dua tingkat administratif dari Infantino.

Awal bulan ini, Infantino memperoleh dukungan dari para pejabat eksekutif senior dalam sebuah pertemuan di Maroko, tetapi BBC Sport diberi tahu bahwa Lamour tidak diundang.

Infantino menghadapi tekanan yang kian meningkat setelah ia mengusulkan pendirian perusahaan baru — FFE — untuk mengelola hak komersial dan hak penjualan tiket bagi seluruh kompetisi FIFA, termasuk turnamen Piala Dunia.

Proyek FFE gagal setelah rencana Infantino untuk menjual 21% saham perusahaan kepada perusahaan-perusahaan investasi swasta menuai kritik luas.

Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dan Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) — yang mengelola sepak bola di Amerika Utara, Tengah, dan kawasan Karibia — serta Konfederasi Sepak Bola Asia menentang rencana tersebut secara terbuka, sementara UEFA mengancam akan memboikot Piala Dunia jika rencana itu dilaksanakan.

Lamour mengkritik Infantino, sementara salah satu penasihat senior Infantino, Carlos Cordeiro, mengundurkan diri.

Setelah usulan itu gagal, UEFA dan CONCACAF menarik dukungan mereka terhadap Infantino ketika ia mencalonkan diri untuk masa jabatan presiden keempat dalam kongres FIFA pada Maret tahun depan.

Sejumlah anggota CONCACAF, termasuk Meksiko, keluar dari barisan konfederasi mereka untuk memberikan dukungan kepada Infantino, sementara konfederasi-konfederasi Afrika, Amerika Selatan, dan Oseania mendukung presiden FIFA tersebut.