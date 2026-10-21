Infantino Terima Permintaan Maaf Resmi Usai Krisis Gaji Kedua

Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menerima permintaan maaf secara terbuka dari surat kabar Inggris The Times, setelah media tersebut melontarkan sejumlah tuduhan kepada presiden FIFA itu selama periode terakhir.

Surat kabar tersebut mengangkat beberapa tuduhan terhadap presiden FIFA dalam sebuah artikel yang terbit pada 13 Oktober, dan secara khusus mengklaim bahwa pejabat asal Swiss itu menerima gaji kedua dari badan internasional yang mengatur sepak bola tersebut, sesuatu yang tidak diumumkan secara resmi.

Surat kabar itu kemudian membantah informasi tersebut, dan The Times mengakui dengan menyatakan: "Tidak pernah ada gaji kedua", seraya menjelaskan bahwa pengeluaran dan jumlah yang dikembalikan yang diterima Infantino tidak dianggap sebagai upah menurut hukum Swiss, dan karena itu tidak perlu dicantumkan dalam laporan tahunan FIFA.

Surat kabar tersebut juga mengoreksi klaimnya mengenai dugaan pembelian sebuah properti di Miami dengan harga yang tidak wajar rendahnya, dan menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Kami meminta maaf kepada Tuan Infantino dan FIFA atas kesalahan-kesalahan ini".

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah koreksi tersebut, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) segera memberikan tanggapan, dan federasi itu menilai bahwa insiden ini menggambarkan upaya berulang dari pihak-pihak tertentu untuk merusak reputasinya dan reputasi presidennya.

Dalam pernyataan itu disebutkan: "Sebagaimana telah ditegaskan FIFA pada Agustus, jelas bahwa sebagian pihak melakukan upaya terkoordinasi dan berkelanjutan untuk mencoreng reputasi FIFA dan presidennya".

Federasi tersebut juga mengimbau media untuk lebih berhati-hati dalam memverifikasi informasinya, seraya menegaskan pada saat yang sama bahwa pihaknya menerima kritik yang dibangun di atas fakta-fakta yang kokoh.

FIFA menegaskan bahwa "kritik yang membangun disambut baik, tetapi kritik semacam itu tidak dapat membenarkan penyebaran tuduhan palsu".

Sebagai penutup, federasi itu memperingatkan bahwa pihaknya akan terus menanggapi secara tegas setiap publikasi yang dianggap tidak akurat atau bersifat pencemaran nama baik, di tengah kesiapan Gianni Infantino untuk mencalonkan diri dalam pemilihan ulang sebagai presiden FIFA.



