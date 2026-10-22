Indikasi kemenangan Mbappe? Delegasi tinggi Real Madrid hadiri gala Ballon d'Or

Dalam sebuah langkah yang mungkin membawa makna melampaui sekadar kehadiran protokoler, Real Madrid bersiap untuk ikut serta dengan delegasi tingkat tinggi dalam acara Ballon d'Or 2026, yang dijadwalkan berlangsung Senin mendatang di ibu kota Inggris, London, setelah klub kerajaan itu absen atau hanya menghadirkan perwakilan terbatas pada dua edisi sebelumnya.

Menurut surat kabar Prancis "L'Equipe", sejumlah pemain Madrid yang menjadi nomine dijadwalkan berangkat ke London, dalam perubahan mencolok dibandingkan dengan apa yang terjadi pada 2024 dan 2025.

Mbappe di garda depan: Akankah London membawa kejutan?

Langkah Madrid ini datang pada saat para penggemar sepakbola menanti identitas pemenang Ballon d'Or, di tengah kehadiran Kylian Mbappe dalam daftar nomine penghargaan, bersama kedua rekan setimnya Jude Bellingham dan Vinicius Junior, serta Marc Cucurella.

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Kehadiran delegasi besar Real Madrid memunculkan pertanyaan mengenai sikap klub terhadap hasil penghargaan tahun ini, dan apakah partisipasinya membawa indikasi keyakinan terhadap peluang salah satu pemainnya, terutama Mbappe, yang mencetak gol dalam kemenangan timnya atas Leipzig dengan skor 4-1 di Liga Champions Eropa pada hari Rabu.

Namun kehadiran klub itu sendiri bukan merupakan bukti kemenangan sang bintang Prancis, sebab surat kabar tersebut tidak mengungkap informasi apa pun yang memastikan identitas pemenang sebelum pengumuman resmi, selain itu keikutsertaan para nomine dalam acara tersebut tidak serta-merta berarti penghargaan telah dipastikan jatuh kepada salah satu dari mereka.

Keretakan 2024 dan ketidakhadiran nyaris total pada 2025

Real Madrid sebelumnya memutuskan untuk memboikot acara Ballon d'Or pada 2024 di saat-saat terakhir, setelah menjadi jelas bahwa Vinicius Junior tidak akan memenangkan penghargaan yang jatuh kepada gelandang Spanyol Rodri.

Dan pada edisi 2025, kehadiran klub kerajaan tetap sangat terbatas, karena Caroline Weir merupakan satu-satunya perwakilan klub yang hadir dalam acara tersebut, menurut yang diberitakan "L'Equipe".

Adapun tahun ini, tampaknya Real Madrid memutuskan untuk kembali dengan lebih jelas, dengan kesiapan sejumlah nominenya untuk bertolak ke London, dalam sebuah langkah yang mengembalikan klub itu ke garda depan acara setelah dua tahun ketegangan dan ketidakhadiran.

El Clasico mendahului malam Ballon d'Or

Partisipasi Madrid memperoleh arti penting tambahan karena waktunya, sebab acara itu datang sehari setelah laga El Clasico melawan Barcelona, yang dijadwalkan Minggu malam, yang menempatkan klub itu di hadapan dua hari berturut-turut penuh peristiwa besar.

Di samping keempat nomine penghargaan utama, Thibaut Courtois bersaing untuk penghargaan kiper terbaik musim ini, sementara Yan Diomande masuk dalam persaingan bakat muda terbaik, dan Felicia Schroder bersaing untuk penghargaan bakat muda terbaik kategori wanita.

Dan di antara kembalinya Real Madrid ke acara tersebut dan penantian nasib Mbappe, pertanyaan-pertanyaan tetap terbuka hingga pengumuman resmi pemenang, sebab keputusan untuk hadir saja tidak cukup untuk memastikan bahwa sang bintang Prancis akan menjadi peraih Ballon d'Or.



