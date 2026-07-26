Al Hilal terus mengkaji berbagai opsi untuk memperkuat pos penjaga gawang menjelang bergulirnya musim baru, setelah merampungkan kesepakatan dengan kiper internasional Arab Saudi Mohammed Al-Owais dalam beberapa hari terakhir.

Langkah-langkah tersebut menambah teka-teki seputar masa depan pemain internasional Maroko Yassine Bounou, yang santer dikabarkan mendekati kepergian.

Situs Meczyki asal Polandia mengungkap bahwa Al Hilal telah menjalin pembicaraan dengan kiper internasional Polandia Marcin Bulka, pemain Neom, sebagai persiapan untuk merekrutnya selama bursa transfer musim panas.

Situs itu menjelaskan bahwa Bulka pindah ke Neom musim panas lalu dengan kontrak yang berlangsung hingga musim panas 2029, dan menerima gaji tahunan hampir 10 juta euro, tetapi ia mengalami cedera parah pada lutut tak lama setelah bergabung sehingga menjauhkannya dari lapangan selama sebagian besar musim, sebelum kembali dan tampil di enam pertandingan terakhir.

Situs itu menambahkan bahwa negosiasi dengan Al Hilal berlangsung di tengah semakin dekatnya kepergian Yassine Bounou, meskipun klub telah merekrut kiper internasional Arab Saudi Mohammed Al-Owais pada musim panas ini, yang tampil bersama timnas negaranya pada Piala Dunia 2026.

Di sisi lain, situs Foot Mercato menyatakan: "Berdasarkan informasi kami, Marcin Bulka sangat dekat dengan Al Hilal. Pembicaraan berkembang pesat dalam beberapa jam terakhir dan kini tampaknya kiper internasional Polandia itu sangat dekat untuk bergabung dengan klub Arab Saudi tersebut."

Situs itu melanjutkan: "Berbagai pihak bergerak ke arah yang tepat dan tampaknya tercapainya kesepakatan lebih mungkin terjadi jika detail-detail akhir dirampungkan dalam beberapa hari mendatang."

Situs itu menuturkan lebih lanjut: "Di usia dua puluh enam tahun, kiper yang dibesarkan di akademi Chelsea itu mungkin bersiap menghadapi tantangan baru setelah keberhasilannya di Nice, di mana ia membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper tersukses di Liga Prancis."

Kompetisi Liga Pro Arab Saudi dijadwalkan bergulir pada 13 Agustus, sementara bursa transfer musim panas berlangsung hingga 6 September.

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