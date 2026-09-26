Indikasi awal: Durasi absennya Mbappe mengejutkan Real Madrid

Real Madrid menerima pukulan yang mengkhawatirkan selama jeda internasional, setelah Kylian Mbappe mengalami cedera pada lutut kirinya saat tampil bersama timnas Prancis, yang memaksanya meninggalkan lapangan pada laga pertama timnas Prancis di bawah kepemimpinan Zidane, di tengah penantian hasil pemeriksaan medis yang akan menentukan durasi absennya.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", pemeriksaan awal yang dijalani Mbappe di Prancis menunjukkan adanya cedera pada tendon, yang mendorong Federasi Sepak Bola Prancis untuk mencoretnya dari sisa pertandingan jeda internasional, sebelum sang pemain kembali ke Madrid untuk menjalani pemeriksaan tambahan di Valdebebas.

Mbappe tiba di Madrid, Sabtu hari ini, dan langsung menuju pusat latihan Real Madrid, tempat ia menjalani pemeriksaan sebelum meninggalkan fasilitas tersebut setelah sekitar 20 menit.

Hingga kini belum ada diagnosis final atau durasi absen resmi, menunggu rampungnya evaluasi medis.

Informasi awal mengindikasikan kemungkinan penyerang Prancis itu absen selama rentang waktu antara 3 hingga 8 pekan, sesuai yang diberitakan surat kabar "AS" dan dikutip oleh laporan-laporan yang dekat dengan Real Madrid, namun durasi ini tetap belum dapat dipastikan hingga diagnosis final dirilis.

Kekhawatiran di dalam klub berlipat ganda karena riwayat Mbappe dengan lutut kirinya, setelah ia mengalami masalah di area yang sama pada musim lalu, yang berdampak pada partisipasinya di sejumlah laga penting, dan saat itu ia juga absen dari dua pertandingan melawan Benfica dan Manchester City.

Waktu terjadinya cedera ini datang pada fase sensitif bagi Real Madrid, yang menanti sejumlah laga berat dalam pekan-pekan mendatang, terutama El Clasico melawan Barcelona pada 25 Oktober di Stadion Spotify Camp Nou.

Jika absennya Mbappe selama rentang antara 6 hingga 8 pekan terkonfirmasi, Real Madrid mungkin akan kehilangan jasa penyerang Prancisnya pada laga El Clasico, sementara klub tetap menanti hasil pemeriksaan final untuk memastikan durasi absen dan tingkat keparahan cedera.

Cedera Mbappe saat ini menambah kekhawatiran terkait catatan cederanya, mengingat sang pemain telah mengalami 7 cedera dalam lebih dari dua tahun sejak bergabung dengan Real Madrid, tetapi klub menghindari menarik kesimpulan apa pun sebelum pemeriksaan medis rampung dan sifat cedera ditentukan secara resmi.