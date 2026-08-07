Impian Maresca: Manchester City tentukan pengganti Rodri

Manchester City telah menentukan pengganti yang tepat untuk menutupi kepergian yang sudah di depan mata dari sang bintang, Rodri, yang semakin dekat untuk memperkuat barisan Barcelona pada musim panas ini.

Jurnalis spesialis Gianluca Di Marzio menjelaskan melalui situs resminya bahwa Manchester City mengincar perekrutan pemain Argentina, Enzo Fernandez, bintang Chelsea, untuk menggantikan Rodri di Etihad.

Di Marzio berkata, "Enzo Maresca, pelatih City, hanya ingin merekrut Enzo. Duet ini sebelumnya sudah pernah bekerja sama di Chelsea, dan terdapat keselarasan yang kuat di antara keduanya."

Ia menambahkan, "Jika penghargaan Maresca terhadap pemain Argentina itu tidak terbantahkan, masih belum jelas apakah mungkin untuk membuka negosiasi dengan Chelsea."

Ia menyoroti bahwa Chelsea menganggap Enzo sebagai pemain kunci dan bagian penting dari proyek teknis barunya di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, di samping itu penilaian klub London tersebut terhadap bintang Argentinanya sangatlah tinggi.

Pakar bursa transfer itu menutup, "Kemungkinan untuk menuntaskan sebuah kesepakatan potensial dengan Manchester City masih perlu dikaji, tetapi Maresca bermimpi merekrut Enzo."

Enzo Fernandez berusia 25 tahun dan terikat kontrak dengan Chelsea hingga musim panas 2032.