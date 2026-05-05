Impian Besiktas di Piala dan Orkun Kökçü hancur berkeping-keping pada menit ke-98

Beşiktaş kalah dalam pertandingan semifinal Piala Turki. Dalam laga kandang melawan Konyaspor, segalanya tampak mengarah ke babak perpanjangan waktu, namun pada menit ke-98, Enis Bardhi membawa tim underdog itu melaju ke final lewat tendangan penalti: 0-1.

Penyerang Besiktas, El Bilal Touré, menciptakan ancaman besar pertama dengan tendangan keras yang meleset beberapa sentimeter di atas gawang kiper Konyaspor, Bahadir Güngördü.

Dalam pertandingan yang sesekali sangat panas dan minim peluang, Besiktas mendapat peluang besar untuk mencetak gol ke gawang Konyaspor beberapa menit sebelum babak pertama berakhir. Namun, Oh Hyeon-gyu tidak bisa memanfaatkan ruang yang terbuka dan tendangannya dari jarak dekat justru mengarah ke tangan Bahadir.

Setelah jeda, Orkun Kökçü juga nyaris mencetak gol. Pemain asal Haarlem itu didorong dari belakang saat melepaskan tendangan dari jarak sekitar 17 meter, dan Bahadir kembali melakukan penyelamatan gemilang.

Besiktas adalah tim yang lebih berbahaya, tetapi Konyaspor menunjukkan ketajaman di menit-menit akhir. Sebuah gol pada menit ke-87 dianulir karena offside, tetapi delapan menit kemudian tim tamu mendapat tendangan penalti.

Junior Olaitan jelas-jelas dan terlalu lama menarik kaus seorang penyerang, dan harus membayar mahal dengan penalti. Bardhi tetap tenang dan membawa Konyaspor ke final turnamen piala: 0-1. Lawan di final adalah Gençlerbirligi atau Trabzonspor.