Imbang Lagi, Borok Lama Juventus Sejak Hampir Dua Dekade

kembali menuai hasil kurang memuaskan di Italia. Kali ini, mereka ditahan imbang 1-1 menghadapi tim promosi Benevento.

Di luar dugaan, sang juara bertahan gagal mengamankan tripion meski mereka sejatinya sangat difavoritkan untuk memenangkan pertandingan giornata kesembilan ini.

Sempat unggul duluan melalui aksi Alvaro Morata di medio babak pertama, namun sesaat sebelum jeda Gaetano Letizia sukses mentralkan keadaan. Skor 1-1 ini bertahan sampai 90 menit berlalu.

Praktis, kini Juventus mencatatkan lima hasil imbang dari sembilan pertandingan Serie A sejauh ini.

Tahukah Anda bahwa rangkaian hasil di atas merupakan borok lama Juventus dalam hampir dua dekade ini?

5 - Juventus have drawn at least five of the first nine league games of the season for the first time since 2001/02 (3 wins, 5 draws and 1 defeat in that case). Slow.#BeneventoJuve pic.twitter.com/0aAV0MAe2W