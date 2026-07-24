Ikon Corinthians muak dengan kebuntuan terkait Depay: "Ini benar-benar gila!"

Corinthians ingin mengikat Memphis Depay lebih lama, tetapi sejauh ini belum mencapai kesepakatan dengan sang penyerang. Kebuntuan dalam negosiasi itu memicu kejengkelan dari seorang ikon klub Brasil tersebut.

Memphis masih harus menerima 7,2 juta euro dari Corinthians, yang karena masalah finansial tidak bisa mentransfer seluruh jumlah tersebut sekaligus. Namun, klub Brasil itu diam-diam sedang mengupayakan solusi.

Proposal untuk mentransfer sebagian dari jumlah itu setiap bulan, sebagai bagian dari kontrak dua tahun, telah ditolak oleh kubu Memphis. Masih belum diketahui apakah Corinthians sedang menyiapkan proposal baru.

Mantan pemain Neto, dengan lebih dari 200 laga untuk Corinthians, sama sekali tidak memahami jalannya situasi ini. "Tahukah kalian berapa yang akan diterima Memphis? 50 juta real (lebih dari delapan juta euro, red.). Kalian juga masih berutang 50 juta real kepadanya. Totalnya jadi 100 juta real."

"Jika Corinthians ingin kembali menjadi Corinthians, ini harus dihentikan. Ini benar-benar gila," kecam Neto dalam wawancara dengan Rádio Craque Neto.

Memphis sudah dikaitkan dengan kepulangan ke Eropa. Selain itu, ada minat dari Flamengo, yang sudah mengajukan tawaran, serta klub Turki Corum FK.

Pemain timnas Belanda itu ingin bertahan di Corinthians, tetapi pembicaraan sejauh ini belum mengarah pada kesepakatan baru. Kontraknya saat ini berlaku hingga 31 Desember tahun ini.