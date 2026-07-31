Ikon AC Milan Franco Baresi (66) meninggal dunia

Franco Baresi meninggal dunia pada usia 66 tahun, demikian dilaporkan AC Milan pada Jumat di X. Mantan bek Italia itu, yang menghabiskan seluruh kariernya bersama klub raksasa tersebut, sudah cukup lama bermasalah dengan kesehatannya.

"Seluruh sejarah AC Milan berduka atas wafatnya Franco Baresi. Keteladanan dan integritasnya akan selamanya tertanam dalam DNA klub, seperti halnya seragam ikoniknya dengan nomor punggung 6. Belasungkawa yang disampaikan AC Milan kepada keluarga Franco Baresi di masa sulit ini dirasakan bersama oleh setiap Rossonero, yang merasakan kehilangan ini sebagai kehilangan pribadi," tulis AC Milan di akun X-nya.

Pakar bursa transfer Fabrizio Romano menyebut Baresi sebagai "legenda mutlak sepak bola, AC Milan, dan Italia. Sebuah era yang menandai berbagai generasi. Pikiran dan doa kami bersama keluarga dan teman-temannya."

Baresi mencatatkan 716 pertandingan untuk AC Milan dan bermain bersama antara lain Marco van Basten, Frank Rijkaard, dan Ruud Gullit. Antara 1989 dan 1995, ia bermain dalam lima final Piala Champions 1/Liga Champions, sesuatu yang sebelumnya hanya dilakukan legenda Real Madrid Alfredo Di Stéfano dan Francisco Gento.

Sang libero menjadi pemain cadangan ketika tim nasional Italia merebut gelar juara dunia pada 1982. Pada 1994, Baresi menjadi pemain inti saat Italia mencapai final. Ia gagal mengeksekusi penalti dalam adu penalti, yang kemudian membuat Brasil menjadi juara dunia.

Baresi melakukan debutnya pada musim 1977/78. Dua puluh tahun kemudian dan setelah meraih banyak trofi, bek ikonik itu mengucapkan selamat tinggal sebagai pesepak bola profesional.