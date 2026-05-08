Iker Casillas mengusulkan nama yang cukup mengejutkan sebagai pelatih baru Real Madrid

Menurut legenda Real Madrid, Iker Casillas, Xabi Alonso masih merupakan pelatih terbaik untuk Real Madrid. Hal itu ia sampaikan dalam sesi wawancara dengan media menjelang El Clásico akhir pekan ini.

Alonso dan Real Madrid berpisah "atas kesepakatan bersama" pada pertengahan Januari, sehari setelah kekalahan di final Supercopa melawan FC Barcelona. Pelatih berusia 44 tahun itu baru memimpin klub raksasa Madrid tersebut sejak musim panas lalu.

Dalam 34 pertandingannya, Alonso berhasil memenangkan 24 pertandingan dan 'hanya' kalah enam kali. Penggantinya, Álvaro Arbeloa, tampil lebih buruk dalam 24 pertandingan: jumlah kekalahannya kini mencapai tujuh kali.

Berbagai rumor beredar bahwa Alonso tidak disukai oleh para pemain, yang menimbulkan ketidakstabilan di dalam skuad. Ketidakstabilan tersebut tampaknya tidak pernah benar-benar mereda di Real Madrid musim ini.

Bukan hanya Kylian Mbappé yang saat ini menjadi sorotan di kalangan pendukung tim peringkat kedua LaLiga saat ini. Federico Valverde dan Aurélien Tchouaméni juga terlibat perkelahian, di mana yang pertama bahkan harus dilarikan ke rumah sakit.

Posisi Arbeloa pun goyah, dan beberapa nama beredar sebagai calon pengganti: Massimiliano Allegri, Didier Deschamps, Cesc Fàbregas, dan bahkan José Mourinho. Kemungkinan Arbeloa masih memimpin tim musim depan tampaknya sangat kecil.

Namun, bagi mantan kiper yang telah 167 kali membela timnas ini, sudah jelas siapa yang harus menjadi pengganti Arbeloa. "Bagi saya, Xabi Alonso adalah pelatih ideal untuk Real Madrid. Dia adalah orang yang tepat untuk memberikan kesinambungan. Ada keputusan-keputusan yang diambil yang tidak membuahkan hasil yang baik," kata mantan kiper tersebut.

"Dia telah membawa Bayer Leverkusen meraih kesuksesan dan memiliki sistem yang bagus, meskipun usianya relatif muda sebagai pelatih. Kalau menurut saya, saya akan merekrut Xabi Alonso," demikian kesimpulannya.