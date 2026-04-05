Ihattaren takjub saat bermain di Ajax dan memuji rekan setim terbaik yang pernah dimilikinya

Mohamed Ihattaren pernah bermain sebagai pemain pinjaman di Ajax pada tahun 2022, namun ia tak pernah benar-benar menonjol di sana. Pemain Fortuna Sittard saat ini mengaku bahwa di Amsterdam, ia pernah bermain bersama pemain terbaik yang pernah ia temui di lapangan.

Ihattaren memuji Mohammed Kudus dalam acara Goedemorgen Eredivisie pada hari Minggu. Hanya kata-kata positif yang terdengar, sementara tayangan menampilkan Kudus yang melengkungkan tendangan bebas dari luar kotak penalti ke sudut atas gawang.

''Apa yang dia lakukan di latihan dan seberapa kuat dia menguasai bola. Serta betapa mudahnya dia berputar. Itu benar-benar, benar-benar luar biasa. Pemain sekecil itu, tapi begitu kuat,'' kata Ihattaren memuji Kudus yang kini bermain untuk Tottenham Hotspur.

“Kami duduk bersama di bangku cadangan saat di Ajax. Tapi apa yang dia lakukan saat menjadi starter, itu benar-benar di level yang berbeda,” kata mantan pemain Ajax itu, yang hanya memiliki kenangan hangat tentang kerja samanya dengan Kudus.

Kudus bergabung dengan Ajax pada pertengahan 2020, setelah klub tersebut mentransfer sembilan juta euro ke klub Denmark, FC Nordsjælland. Setelah tiga musim di Amsterdam, ia pindah ke Premier League, bergabung dengan West Ham United, dengan nilai transfer lebih dari 40 juta euro.

Tottenham menawarkan lebih dari 60 juta euro dan kontrak enam tahun untuk Kudus pada musim panas tahun lalu. Meskipun memiliki ambisi besar, mantan pemain Ajax ini kini berjuang bersama klub London tersebut untuk menghindari degradasi dari Premier League.