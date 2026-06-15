Ihattaren sangat jelas mengenai kemungkinan kembalinya ke PSV atau Ajax

Mohamed Ihattaren kembali menegaskan kepada NOS Mixed Zone bahwa ia sangat tertarik dengan Feyenoord. Gelandang serang yang terikat kontrak hingga pertengahan 2027 bersama Fortuna Sittard ini langsung bertanya-tanya apakah petualangan di Rotterdam-Zuid benar-benar menjadi pilihan baginya.

''Saya belum pernah dihubungi oleh Feyenoord. Saya sangat ingin, tapi ya,'' kata Ihattaren, yang tidak menyembunyikan keinginannya untuk bergabung dengan De Kuip. Mantan pemain PSV dan Ajax ini sebelumnya menggambarkan Feyenoord sebagai 'klub impian' di ESPN awal tahun ini.

Ihattaren ditanya apakah ada kontak dengan berbagai klub. ''Ya, agen saya,'' kata gelandang berusia 24 tahun asal Utrecht itu. ''Pindah ke klub dalam negeri akan ideal.'' Ia langsung menyingkirkan opsi NEC. Bagi Ihattaren, klub tersebut haruslah salah satu dari tiga klub teratas tradisional di Belanda.

Bagi Ihattaren, masa lalunya di PSV maupun Ajax sama sekali bukan masalah. ''Tentu saja saya mau. Siapa yang akan menolak tawaran dari PSV? Atau Ajax atau Feyenoord? Dan Feyenoord kan lolos ke babak kualifikasi Liga Champions.''

''Tahukah kamu apa yang aneh? Aku juga murah, lho. Nilai pelepasan aku tiga juta euro di Fortuna Sittard,'' jelas Ihattaren di akhir percakapan. Dia sebelumnya sudah memberi isyarat bahwa klub dari Limburg itu tidak akan mempersulit jika tawaran sedikit lebih rendah.

Ihattaren telah menyatakan awal tahun ini bahwa ia lebih memilih untuk bermain satu musim lagi di Eredivisie. Gelandang ini tidak terlalu sukses dalam petualangannya di luar negeri bersama Juventus, Sampdoria, dan Slavia Praha.