Ihattaren menyebut klub papan atas Eropa yang ideal bagi bintang PSV, Saibari

Hans Kraay junior memuji Ismael Saibari dalam acara Goedemorgen Eredivisie, yang kembali menjadi penentu bagi PSV dalam laga kandang melawan FC Utrecht (4-3). Mohamed Ihattaren langsung menyebut nama sebuah klub top Eropa, seandainya sang bintang tersebut suatu saat nanti hengkang dari Belanda.

''Saya tidak khawatir soal PSV, karena saya melihat Ismael Saibari. Dia benar-benar luar biasa!'' seru Kraay setelah penampilan gelandang serang itu melawan Utrecht pada Sabtu, sebelum memberikan kesempatan kepada rekan diskusinya, Ihattaren.

"Dia pemain yang sangat bagus, Izzy, ya," kata playmaker Fortuna Sittard itu setuju. "Dia kembali menjadi penentu kemarin (Sabtu, red.)." Saibari mencetak dua gol untuk PSV, yang secara tidak resmi menjadi juara setelah kemenangan 4-3 di kandang sendiri.

Ihattaren melanjutkan: ''Dia punya keberanian dan kamu juga bisa melihat keberaniannya. Dia sangat kuat,'' kata mantan pemain PSV itu, yang melihat Saibari bisa mencapai level teratas Eropa. ''Saya ingin melihatnya bermain di Bayern München, seratus persen. Dia punya kualitas itu''

Menurut Ihattaren, Saibari siap untuk naik ke level yang lebih tinggi, setelah beberapa tahun menjadi pemain kunci bagi pemimpin klasemen asal Eindhoven. "Dia benar-benar menentukan bagi PSV, benar-benar menentukan."

"Menurut saya, Saibari justru semakin baik saat Ricardo Pepi absen. Bahwa Guus Til bermain sedikit melebar di posisi penyerang dan turun ke belakang. Dan Saibari masuk, dan sebaliknya," kata Kraay yang melihat Saibari benar-benar berkembang dalam periode terakhir.

Saibari memiliki kontrak di PSV yang masih berlaku selama lebih dari tiga tahun. Ia telah mencatatkan tepat 140 pertandingan untuk klub papan atas Eindhoven tersebut, dengan 41 gol dan 29 assist sebagai hasilnya.