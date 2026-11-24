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Santiago Gimenez dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Feyenoord oleh surat kabar Meksiko. Sang penyerang belum juga menemukan kembali performa terbaiknya di FC Porto.

Gimenez bermain untuk Feyenoord dari 2022 hingga 2025. Setelah sempat lebih sering tampil sebagai pemain pengganti, penyerang asal Meksiko itu menjelma menjadi bintang utama klub Rotterdam tersebut.

Ia mencatatkan 105 penampilan untuk Feyenoord dan mencetak 65 gol sebelum pindah ke AC Milan pada Januari 2025 dengan biaya transfer 30 juta euro.

Namun, penyerang berusia 25 tahun itu sama sekali tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya di Italia. Sebagian karena cedera, ia hanya mencetak tujuh gol dalam 37 pertandingan.

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Musim panas lalu, ia kemudian pindah ke Porto dan bermain di bawah asuhan Francesco Farioli. Di sana pun ia sejauh ini belum banyak mendapat menit bermain. Menurut jurnalis Meksiko Daniel Reyes, ia kini bahkan menjadi penyerang pilihan ketiga di belakang Samu dan André Silva.

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“Dia ingin bermain lebih banyak, tetapi harus membuktikan bahwa dia layak mendapatkannya. Belum lama ini dia bermain dengan sangat baik sebagai penyerang sayap kanan, tetapi dia harus beradaptasi agar bisa mendapat lebih banyak menit bermain,” kata Reyes.

“Periode terbaiknya adalah bersama Feyenoord. Dia tampil bagus di Cruz Azul, tetapi di Rotterdam dia benar-benar mencapai performa puncak,” lanjutnya.

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Karena itu, Reyes sama sekali tidak menutup kemungkinan Gimenez kembali ke De Kuip. “Keluarganya masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan klub.”

“Dia dan istrinya merasa sangat nyaman di Rotterdam. Orang-orang di sana benar-benar menerimanya. Gagasan bahwa dia akan kembali ke sana bukan sesuatu yang aneh. Dia ingin kembali,” pungkasnya.

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Pada Selasa malam, Gimenez akan menghadapi mantan klub yang dicintainya bersama FC Porto. Pertandingan Liga Champions itu dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan di Ziggo Sport.