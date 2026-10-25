Insiden dalam pertandingan FC Santos itu bermula dari duel keras antara megabintang Brasil tersebut dan pemain lawan, Rodrigo Nestor. Neymar tidak terima dengan tekel Nestor yang tidak perlu dan melemparkan bola ke arahnya. Akibatnya, ia lebih dulu menerima kartu kuning setelah pertandingan berjalan sedikit lebih dari setengah jam.

Keduanya terlibat perdebatan sengit. Neymar bahkan berselisih dengan pelatih Bahia, Rogerio Ceni, dan mendorongnya. Namun, sesaat sebelum babak kedua dimulai, emosi mereka tampaknya masih belum reda, dan aturan yang disebut aturan Vinicius Junior pun berujung pada kartu merah bagi Neymar.

Sejak insiden yang melibatkan Gianluca Prestianni dalam duel Liga Champions melawan Vini Jr., ketika bintang Benfica itu diduga melontarkan hinaan rasial kepada pemain Real tersebut sambil menutupi mulutnya dengan tangan, FIFA telah memperkenalkan aturan yang memungkinkan pemain diusir dengan kartu merah jika menutupi mulutnya.

Aturan itu tidak hanya diterapkan di Piala Dunia, tetapi juga di liga Brasil. Setelah Neymar melakukan gestur tersebut saat berdebat dengan Nestor, ia pun diusir usai pemeriksaan singkat VAR. Nestor sendiri sebelumnya telah memberi tahu wasit tentang tindakan Neymar itu.

Setelah itu, Neymar benar-benar kehilangan kendali. Ia hendak menyerang pemain lawannya dan hanya bisa ditahan dengan susah payah. Seusai pertandingan, pemain berusia 34 tahun itu setidaknya meminta maaf kepada suporter Santos atas perilakunya, tetapi melontarkan tuduhan serius terhadap Nestor di Instagram .

Apa kata Neymer soal keributan dengan Nestor dan kartu merahnya?

"Apa yang Nestor lakukan kepada saya hari ini adalah hal yang sangat serius. Aturan ini diperkenalkan untuk melawan rasisme, dan dia ingin mendapatkan keuntungan dalam pertandingan karena saya menutupi mulut dengan tangan. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya," kecamnya.

Neymar memang mengakui telah melontarkan kata-kata kasar, sesuatu yang menurutnya normal dalam sepakbola. "Tapi apa yang dia lakukan sangat serius. Kalau itu aturan untuk melawan rasisme, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Ini tidak masuk akal. Saya sedih dengan apa yang terjadi. Dia benar-benar sangat licik, sejujurnya."

Ia juga mengejek lawannya terkait wawancara yang diberikan Nestor setelah pertandingan mengenai insiden tersebut. "Dia mau menjadi teladan seperti apa? Dia bicara soal kesopanan. Saya juga sopan, tapi saya seorang laki-laki. Apa yang kamu lakukan itu tidak pantas dilakukan," keluhnya.

"Saya telah memberi seorang idiot kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Terima kasih, Nestor. Saya bisa tidur nyenyak, tapi kamu, dengan permainan licikmu, tidak akan bisa," tutupnya.